歷史建築裡的圖書館 台南新化公會堂展出虎頭埤典藏老照片

原在虎頭埤蟋蟀生態館展出的典藏老照片展，年代從日本時代到1990年代，有風景照、人物照、家庭親友及學生郊遊合照等，見證虎頭埤風景區近百年來各階段歷史變化，因應蟋蟀館即將改建暫停開放，老照片展移師歷史建築新化公會堂續展一年，台南市觀旅局表示，歡迎到台南市第一座設置在歷史建築內的圖書館參觀及享受悠閒的空間。

觀旅局表示，原新化郡公會堂興建於1937年，是日治時期新化地區民眾公共集會場所，2008年登錄為市定歷史建築，市府2018年整修改造為青少年圖書館，是全台南市第一座設置於歷史建築內的圖書館，保留原有木造構造，與虎頭埤老照片調性相符，移展之後，青少年閱讀空間將會更增文化薰陶，適合老中青三代回味及唸書的好場所。

觀旅局批出，新化老街是西方主義建築街屋，串成一條美麗的街道與武德殿周邊的日本宿舍群、楊逵文學紀念館、楊逵文學紀念館、歐威電影資料館、街役場、公會堂、奉安殿等建構成「大目降文化園區」，吸引許多遊客拍照留，此外，台20線上警帽為設計主題的臺南警察局新化分局，更獨樹一幟可看性十足，是最適合深度旅行的行政區。