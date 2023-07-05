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台南市長官邸委外商家不再續約 市府重招商

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長官邸市府將重新招商，預定最快8月底再開張。圖／祕書處提供
台南市長官邸市府將重新招商，預定最快8月底再開張。圖／祕書處提供

台南市長官邸2014年委外經營9年後，原進駐商家「帕莎蒂娜」國際餐飲集團今年租約到期不再續約，市府將重新招商，預定最快8月底再開張。為廣邀各行各業廠商進駐投資營運，7月10日周一上午10時，在南門路現址，舉辦公開招商說明會，歡迎有興趣業者踴躍參與。

市府秘書處表示，市長官邸位於中西區南門路239號，民國63年興建，土地面積為2593.42平方公尺，其上有主建物一棟2層，還有一棟附屬建築物。縣市合併升格之前，原為歷任台南市長官邸，做為接待外賓之用。縣市合併之後，考量使用率不高，2014年辦理委外經營，今年6月到期。

秘書處指出，廠商經營資格如下：具有公司登記或商業登記證明的合法設立廠商、不得違反都市計畫土地使用管制規則之營運行為、每年租金至少新台幣291萬5325元、每年至少舉辦相當於新台幣60萬元的公益活動、房屋稅及地價稅由承攬廠商繳交、園區內4棵列管珍貴老樹養護、經營期限9年，成效良好並得續約一次。

秘書處指出，市長官邸位於孔廟文化園區與水交社文化園區的中介點，不僅有效串連兩個文化園區，也緊鄰中山國中、建興國中等明星學校，可說是舊城區的精華地點。投資廠商可規劃串聯周邊地區文化巡禮，結合如南特有的文化或美食，以呈現該場域最吸引人的繁榮風貌。

除了基本條件外，秘書處也會根據投標廠商的過去經營實績，以及未來的經營行銷理念，評選出最優秀的得標廠商。相關招標文件，預計說明會後，立即上網公告。

市府希望藉由民間資金及技術管理能力，使市有資產更活化運用，提升使用價值，帶動地方周邊經濟，並注入文化創意及藝術美食之氣息，讓市長官邸變成一個市民願意常常走訪駐足的地方。可洽詢秘書專線(06)3901110陳先生或(06)3901026陳科長。

台南

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