估商機數億元！2024台灣燈會、台南400伴手禮徵選開跑

2024台灣燈會伴手禮徵選今天起跑，將選拔出百大燈會推薦伴手禮及30件指定燈會伴手禮，徵選類別共分「美食伴手禮」、「文創藝品」及「生活用品」三類，報名時間自即日起至8月25日止，市長黃偉哲表示，預估商機有數億元，鼓勵優質商家踴躍報名投件，把握選拔機會，讓產品被看到，做最好的提升與調整，將最具台南在地特色的伴手好禮與全國民眾分享。

經發局表示，2024台灣燈會台南伴手禮徵選資格，為營業登記在台南市設有實體門市或網路店舖均可報名參加；9月中旬將辦理第一階段書面審查，將選出100件特色商品入圍燈會「百大推薦伴手禮」，將透過活動官網曝光，並進到10月第二階段的設計稿審查，店家需結合「台南400」及「2024台灣燈會」兩種Logo標章意象進行商品或包裝設計，將擇優選出前50名，進入第三階段打樣品審查與網路票選的階段，透過民眾票選及專家審查機制，最後遴選出30件商品獲選為2024台灣燈會現場販售指定伴手禮，而網路票選前3名人氣伴手禮也能在燈會現場展售。

經發局訂於7月18日及25日兩天下午，在永華市政中心與贏地創新育成基地召開說明會，為提升店家自身專業能力，說明會當天也同步邀請業界知名專家辦理講座分享商品開發與包裝設計課程。

經發局指出，台灣燈會是明年台南400首場國際型大型觀光活動，能通過徵選的店家都是代表台南伴手禮的年度之選，入圍燈會百大推薦伴手禮店家，就能獲得市府授權使用「台南400」及「2024台灣燈會」兩種標章進行自我推銷，而獲獎「指定伴手禮」的店家，將受邀出席頒獎典禮授予獎牌及印製宣傳手冊放置各個遊憩據點供民眾索取，並能在2024年台灣燈會展售及展示。