台南芒果產量大增 立委發動企業認購助農民

台南芒果今年初受到乾旱影響，導致中小果等級的芒果量產增加。不過也讓產地的芒果甜度更勝以往，平均達到15度以上。不過中小果市場行情不如大果佳，需進行產銷調節。今天立法委員郭國文啟動第二波芒果企業認購，以合作社、產銷班及小農的生產中小果為主力對象，盼企業能夠認購超過5000箱，幫助農民增加收益。

立法委員郭國文表示，第一波以農會產出的中小果為主力，吸引金融企業認購超過5000箱。而現在芒果正處於「晚期花」收成，以產出大果為主，不過中小果也正需要衝銷量，讓農民有所收益。所以第二波媒合認購，鎖定合作社，產銷班、小農及青農為出售對象，希望能帶動內銷市場。

郭國文說，這次認購目標設定5000箱以上，目前初步已有800箱訂購，有信心能夠突破目標。