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4腳督民進黨躺著選？游錫堃：連宋配民調贏兩倍還是輸

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
立法院長游錫堃今天到台南大學參加台語文活動。記者修瑞瑩／攝影
立法院長游錫堃今天到台南大學參加台語文活動。記者修瑞瑩／攝影

鴻海集團創辦人郭台銘「重回江湖」，政壇認為一旦總統選舉呈現4腳督，民進黨可能「躺著選」，但立法院長游錫堃表示，2004年總統大選，選前連宋配的支持度一度是對手陳水扁的兩倍，但最後還是陳水扁當選，選情變化很快，現在還很難說。

游錫堃今天到台南大學參加第16屆海翁台灣文學營活動，面對媒體詢問做出上述表示。

昨天剛從日本返台的游錫堃持續關注總統大選，他表示，郭台銘到底會不會參選現在還很難說，但是不管是3腳督、4腳督，只要符合資格，願意為國家服務，愈多人參選愈好，民主政治的可貴，就是在選舉的過程中大家提出論述，相互辯論、質疑，對人民是最好的。

目前多份民調顯示，如果未來是4角督，賴清德、郭台銘、柯文哲侯友宜都參選，賴清德的支持度最高。

對此，游錫堃表示，侯友宜一開始的民調也是很高的，後來才慢慢下去，很難說一個月之後會不會再上來，至於4腳督是否就意味著民進黨可以躺著選，還很難說。

他表示，2000年總統選舉時，陳水扁一開始的民調也是很低的，但最後卻勝出，而且促成日後的政黨輪替，政權和平轉移；2004年，連宋配成功，一開始媒體的民調顯示連宋配的支持度達52%，是陳水扁支持度26%的兩倍，但最後仍然是陳水扁當選。

他表示，所以目前來看沒有誰是穩的，都需要不斷努力，端出政策牛肉，才能獲得民眾支持。

海翁台灣文學營活動從7月5日到8日舉行，今天開幕儀式中，眾多台語文前輩都到場，游錫堃表示，1990年擔任宜蘭縣長時，推動文化立縣，是全國第一個在學校教授鄉土語言的縣市，不管是台語、客語或原住民語，「如果母語不見了，族群的文化也會跟著消失」，將是人類的損失。

立法院長游錫堃（右坐者）今天到台南大學參加台語文活動，聆聽詩人蔡金安（左）吟詩。記者修瑞瑩／攝影
立法院長游錫堃（右坐者）今天到台南大學參加台語文活動，聆聽詩人蔡金安（左）吟詩。記者修瑞瑩／攝影

2024大選 總統大選 民進黨 賴清德 侯友宜 柯文哲

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