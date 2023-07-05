台南市長官邸重新招商 最快8月底再開張

台南市長官邸民國103年委外經營9年後，原進駐商家「帕莎蒂娜」國際餐飲集團今年5月退出，市府將重新招商，預定最快8月底再開張。

台南市長官邸位於中西區南門路上，過往鮮有市長住進去，僅在重要節日或慶功時才開放，副總統賴清德擔任台南市長時委外營運，由來自高雄的「帕莎蒂娜」國際餐飲集團經營，經營期限9年。

不過，「帕莎蒂娜」國際餐飲集團經營期限屆滿後，放棄優先續約權利，市府決定重新招商，7月10日將在現址舉辦公開招商說明會；市府秘書處今天告訴中央社記者，預定8月決標，最快8月底再開張。

台南市政府發布新聞稿指出，台南市長官邸建於民國63年，土地面積2593.42平方公尺，涵蓋1棟2樓主建物及1棟附屬建築物，103年辦理委外經營。

台南市長官邸位於孔廟文化園區和水交社文化園區的中介點，串連兩座文化園區，緊鄰中山國中、建興國中等明星學校，堪稱是台南舊城區精華地段。

市府秘書處表示，廠商經營資格為具有公司登記或商業登記證明的合法設立廠商、不得違反都市計畫土地使用管制規則的營運行為、每年租金至少新台幣291萬5325元、每年至少舉辦相當於60萬元公益活動、房屋稅及地價稅由承攬廠商繳交、園區內4棵列管珍貴老樹養護、經營期限9年，成效良好並得續約1次。