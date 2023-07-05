雲林登革熱確診再增8例 化學兵將進駐清消

雲林縣本土登革熱今新增8例確定病例，目前經疾管署檢驗確診已累計15例，因主要疫情發生地區古坑鄉幅員遼闊，清消不易，為防堵疫情擴散，陸軍39化學兵群將派員協助。

雲林縣衛生局長曾春美表示，今天雲林縣新增8例確診個案均為7月1、2日通報快篩陽性案例，經疾管署檢驗確診。

目前全縣累計15例確診個案，分別居住在古坑鄉（東和村3例，高林村1例、荷苞村8例、古坑村1例及水碓村1例）及斗六市（鎮南里1例，有荷苞山公園足跡）。

衛生局所防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，並擴大動員孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，同時進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。

今天陸軍39化學兵群已至現場會勘，將派員協助縣府及公所進行古坑熱區清消，期能遏止疫情蔓延。

衛生局表示，登革熱緊急噴藥為住戶室內外，若不配合噴藥，病媒蚊會朝沒噴藥的區域竄逃，增加被叮咬的危險性；若民眾對於防疫工作若有拒絕、規避或妨礙情形時，得依傳染病防治法處6萬元以上30萬元以下罰鍰。