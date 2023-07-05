台南開元陸橋封閉…交通黑暗期來了！ 運將：假日做好因應

因應鐵路地下化工程，台南市北區開元陸橋今起施工封閉，由於東門陸橋也施工封閉，加上林森地下道也縮減車道施工，南市進入交通黑暗的陣痛期，計程車司機表示，上午東豐路、林森路、府連路、勝利路、前鋒路都明顯增加，但沒有塞車，不過，假日遊客增多，要做好紓解因應。

歷史攸休的開元陸橋為永康、北區通往市區的主要道路，車流量大，加上緊鄰鐵道，又東豐路、前鋒路口、北門與公園北路口處為鐵路平交道，平日就因火車通過，而且常有兩班火車接續通過，一等就要數分鐘，常出現車龍；並有火車通過，升上柵欄，因鐵道與路口的距離短，因紅燈關係，停沒幾輛車子，就無法再過鐵道，這時火車又來，又要等數分鐘，每當上下班，駕駛人牢騷滿腹，期待地下化工程趕快完工。

目前配合鐵道地下化工程，已有東門陸橋、開元陸橋封閉，另林森路地下道也在施工並縮減車道，市區東西向主要道路有府連東路、東豐路、小東路、林森路地下道、生產路。陳姓計程車司機表示，今天上午發現這幾條道路車流有增多，另連接開元路的勝利路、前鋒路車流都有增加，雖然還沒有塞車，但因為是上午9點才封閉，下班時段車流會更多，另假日車流量更多就難說了。

住在開元路的居民說，以往要到市區，過開元陸橋就到北門路，現在要繞道，要多開十幾分鐘，但因要鐵路地下化，有建設就有破壞，也會有交通黑暗期，只好忍耐。