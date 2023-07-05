快訊

防止性騷發生 除了修法她指這些思維應改變

今天熱爆了！花蓮飆出39.1度 17縣市發布高溫特報

熱門品項不賣了？阿堂鹹粥菜單藏玄機 鄉民一算大驚：漲到300元了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南開元陸橋封閉…交通黑暗期來了！ 運將：假日做好因應

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市北區開元路橋因鐵路地下化工程，今天封閉，北側入口工程車忙著刨除路面。記者鄭惠仁／攝影
台南市北區開元路橋因鐵路地下化工程，今天封閉，北側入口工程車忙著刨除路面。記者鄭惠仁／攝影

因應鐵路地下化工程，台南市北區開元陸橋今起施工封閉，由於東門陸橋也施工封閉，加上林森地下道也縮減車道施工，南市進入交通黑暗的陣痛期，計程車司機表示，上午東豐路、林森路、府連路、勝利路、前鋒路都明顯增加，但沒有塞車，不過，假日遊客增多，要做好紓解因應。

歷史攸休的開元陸橋為永康、北區通往市區的主要道路，車流量大，加上緊鄰鐵道，又東豐路、前鋒路口、北門與公園北路口處為鐵路平交道，平日就因火車通過，而且常有兩班火車接續通過，一等就要數分鐘，常出現車龍；並有火車通過，升上柵欄，因鐵道與路口的距離短，因紅燈關係，停沒幾輛車子，就無法再過鐵道，這時火車又來，又要等數分鐘，每當上下班，駕駛人牢騷滿腹，期待地下化工程趕快完工。

目前配合鐵道地下化工程，已有東門陸橋、開元陸橋封閉，另林森路地下道也在施工並縮減車道，市區東西向主要道路有府連東路、東豐路、小東路、林森路地下道、生產路。陳姓計程車司機表示，今天上午發現這幾條道路車流有增多，另連接開元路的勝利路、前鋒路車流都有增加，雖然還沒有塞車，但因為是上午9點才封閉，下班時段車流會更多，另假日車流量更多就難說了。

住在開元路的居民說，以往要到市區，過開元陸橋就到北門路，現在要繞道，要多開十幾分鐘，但因要鐵路地下化，有建設就有破壞，也會有交通黑暗期，只好忍耐。

交通局建議，從永康區往市區方向民眾，可行駛開元路後提前右轉長榮路接公園路進入中西區，或提早左轉林森路、長榮路、勝利路，轉接東豐路或小東路、北門路往市區方向行駛；從中西區往永康方向的民眾，也可多利用西門路、公園路、勝利路、長榮路及林森路等替代道路前往。

台南市北區開元路橋因鐵路地下化工程，今天封閉，北側入口工程車忙著刨除路面。記者鄭惠仁／攝影
台南市北區開元路橋因鐵路地下化工程，今天封閉，北側入口工程車忙著刨除路面。記者鄭惠仁／攝影
台南市北區開元路橋因鐵路地下化工程，今起封閉拆除。記者鄭惠仁／攝影
台南市北區開元路橋因鐵路地下化工程，今起封閉拆除。記者鄭惠仁／攝影
台南市北區開元路橋因鐵路地下化工程，今起封閉拆除。記者鄭惠仁／攝影
台南市北區開元路橋因鐵路地下化工程，今起封閉拆除。記者鄭惠仁／攝影

鐵道 北門 計程車

延伸閱讀

告別時代的回憶！開元陸橋配合南鐵地下化今起封橋拆除

配合鐵路地下化工程 台南北區開元陸橋今起封閉拆除

金門金湖市區停車要收費了 最快8月底啟動

健身集團認養路燈 點亮台東市區街道

相關新聞

超狂陣頭！巨大金剛廟埕前奮力猛跳「挖呀挖」 網群讚：敬業的精神

現在廟會陣頭的表演太強大了！雲林四湖鄉的參天宮近日舉辦進香活動，在廟埕前出現了一隻高約2公尺的威猛黑色大猩猩，頂著逾36度的高溫，身手敏捷的隨著電音音樂熱舞，神乎其技的舞步讓香客們都看到目瞪口呆，嘖嘖稱奇！

台南開元陸橋封閉…交通黑暗期來了！ 運將：假日做好因應

因應鐵路地下化工程，台南市北區開元陸橋今起施工封閉，由於東門陸橋也施工封閉，加上林森地下道也縮減車道施工，南市進入交通黑...

嘉市財稅局長調升副市長 被解讀非黃敏惠接班人

嘉義市長黃敏惠上午公布由財稅局長林瑞彥調升副市長，即日生效，林瑞彥長期跟隨黃敏惠，受黃信任重用，被解讀不是接班人安排歷練...

必比登名店台南康樂街牛肉湯傳家暴 社工查背後有故事

必比登推薦台南康樂街牛肉湯傳出疑似家暴案，老闆娘疑情緒失控動手跟胞兄「拉扯」，台南市社會局介入調查後表示，事件發生在今年...

台南芒果產量大增 立委發動企業認購助農民

台南芒果今年初受到乾旱影響，導致中小果等級的芒果量產增加。不過也讓產地的芒果甜度更勝以往，平均達到15度以上。不過中小果...

雲林登革熱確診再增8例 化學兵將進駐清消

雲林縣本土登革熱今新增8例確定病例，目前經疾管署檢驗確診已累計15例，因主要疫情發生地區古坑鄉幅員遼闊，清消不易，為防堵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦