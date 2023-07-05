施肥找不到工人 農會推自走式施肥1公頃僅20分鐘

農業缺工問題嚴重，為解決缺工問題，雲林縣褒忠鄉農會與泰霖生物科技、聯盛環保公司合作，透過自走式堆肥撒布搬運車協助農民噴灑肥料，原本施肥一公頃要費時2至3天，現在縮短只要20分鐘，省時省力，東勢、元長、土庫農會也將跟進。

褒忠鄉農會總幹事吳金元指出，缺工嚴重是這幾年最大的問題，像褒忠最近在種花生、蒜頭，必須大面積施肥，加上這幾年氣溫高，對農民是很大考驗，透過自走式施肥，省工省力，又能增進施肥效率，相信未來很多農民都願意嘗試。

泰霖生物科技有限公司董事長張國庸說，為人工施肥的8到10倍，1公頃若撒布10公噸有機肥料，人工需要2至3天，自走式肥料撒布機作業速度僅需約20分鐘就能完成，且噴灑面積廣又平均，農民不需要再翻土攪勻，省去許多人工。

農民留復明現場體驗自走車施肥，他說，目前施肥人力一包肥料工錢就要100元到120元，還不一定找得到人，有些農民只好冒險叫外勞，他主要種蒜頭、花生，面積4公頃，每次種植前施肥光是要找人工就很頭痛，自走式施肥快速，且看起來施肥狀況比較平均，對農作物生長有幫助，他很滿意。