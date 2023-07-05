快訊

防止性騷發生 除了修法她指這些思維應改變

今天熱爆了！花蓮飆出39.1度 17縣市發布高溫特報

熱門品項不賣了？阿堂鹹粥菜單藏玄機 鄉民一算大驚：漲到300元了

施肥找不到工人 農會推自走式施肥1公頃僅20分鐘

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
為解決缺工問題，雲林縣褒忠鄉農會與泰霖生物科技、聯盛環保公司合作，透過自走式堆肥撒布搬運車協助農民噴灑肥料，原本施肥一公頃要費時2至3天，現在縮短只要20分鐘。記者陳雅玲／攝影
為解決缺工問題，雲林縣褒忠鄉農會與泰霖生物科技、聯盛環保公司合作，透過自走式堆肥撒布搬運車協助農民噴灑肥料，原本施肥一公頃要費時2至3天，現在縮短只要20分鐘。記者陳雅玲／攝影

農業缺工問題嚴重，為解決缺工問題，雲林縣褒忠鄉農會與泰霖生物科技、聯盛環保公司合作，透過自走式堆肥撒布搬運車協助農民噴灑肥料，原本施肥一公頃要費時2至3天，現在縮短只要20分鐘，省時省力，東勢、元長、土庫農會也將跟進。

褒忠鄉農會總幹事吳金元指出，缺工嚴重是這幾年最大的問題，像褒忠最近在種花生、蒜頭，必須大面積施肥，加上這幾年氣溫高，對農民是很大考驗，透過自走式施肥，省工省力，又能增進施肥效率，相信未來很多農民都願意嘗試。

泰霖生物科技有限公司董事長張國庸說，為人工施肥的8到10倍，1公頃若撒布10公噸有機肥料，人工需要2至3天，自走式肥料撒布機作業速度僅需約20分鐘就能完成，且噴灑面積廣又平均，農民不需要再翻土攪勻，省去許多人工。

農民留復明現場體驗自走車施肥，他說，目前施肥人力一包肥料工錢就要100元到120元，還不一定找得到人，有些農民只好冒險叫外勞，他主要種蒜頭、花生，面積4公頃，每次種植前施肥光是要找人工就很頭痛，自走式施肥快速，且看起來施肥狀況比較平均，對農作物生長有幫助，他很滿意。

張國庸說，自走式肥料撒布機目前與農會合作提供服務，有需要的農民可以跟褒忠鄉農會登記，除有配合使用的有機肥料，農民也可選擇自己適用的肥料，提供代撒服務每公斤1元，未來將擴大到其他農會服務。

為解決缺工問題，雲林縣褒忠鄉農會與泰霖生物科技、聯盛環保公司合作，透過自走式堆肥撒布搬運車協助農民噴灑肥料，原本施肥一公頃要費時2至3天，現在縮短只要20分鐘。記者陳雅玲／攝影
為解決缺工問題，雲林縣褒忠鄉農會與泰霖生物科技、聯盛環保公司合作，透過自走式堆肥撒布搬運車協助農民噴灑肥料，原本施肥一公頃要費時2至3天，現在縮短只要20分鐘。記者陳雅玲／攝影

農民 農會

延伸閱讀

拓展國際通路 花蓮兩農會茶品新加坡高島屋上架

關西水汙染農民憂毀良田 縣府化驗結果預計這天公布

多元行銷農產品 竹北、新埔、寶山農會獲縣府肯定

北農董事會／昨放軟來溝通今揭黑歷史 農會派：顯得農委會小家子氣

相關新聞

超狂陣頭！巨大金剛廟埕前奮力猛跳「挖呀挖」 網群讚：敬業的精神

現在廟會陣頭的表演太強大了！雲林四湖鄉的參天宮近日舉辦進香活動，在廟埕前出現了一隻高約2公尺的威猛黑色大猩猩，頂著逾36度的高溫，身手敏捷的隨著電音音樂熱舞，神乎其技的舞步讓香客們都看到目瞪口呆，嘖嘖稱奇！

台南開元陸橋封閉…交通黑暗期來了！ 運將：假日做好因應

因應鐵路地下化工程，台南市北區開元陸橋今起施工封閉，由於東門陸橋也施工封閉，加上林森地下道也縮減車道施工，南市進入交通黑...

嘉市財稅局長調升副市長 被解讀非黃敏惠接班人

嘉義市長黃敏惠上午公布由財稅局長林瑞彥調升副市長，即日生效，林瑞彥長期跟隨黃敏惠，受黃信任重用，被解讀不是接班人安排歷練...

必比登名店台南康樂街牛肉湯傳家暴 社工查背後有故事

必比登推薦台南康樂街牛肉湯傳出疑似家暴案，老闆娘疑情緒失控動手跟胞兄「拉扯」，台南市社會局介入調查後表示，事件發生在今年...

台南芒果產量大增 立委發動企業認購助農民

台南芒果今年初受到乾旱影響，導致中小果等級的芒果量產增加。不過也讓產地的芒果甜度更勝以往，平均達到15度以上。不過中小果...

雲林登革熱確診再增8例 化學兵將進駐清消

雲林縣本土登革熱今新增8例確定病例，目前經疾管署檢驗確診已累計15例，因主要疫情發生地區古坑鄉幅員遼闊，清消不易，為防堵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦