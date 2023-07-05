後港國中停辦不廢校 民間團體進駐辦夏令營體驗樹屋生活

台南市七股區後港國中前年停辦，閒置校舍活化轉型成技職教育暨職業試探推動中心，3月由大台南好生活協會認養，打造後港鹽分地帶創生發展推動中心—鹹鹹夢享村，暑期舉辦夏令營，5天活動包含文學閱讀、木工、夜宿、攝影及自媒體紀錄等，還有搭建樹屋、攀樹等體驗，首梯7月10日登場，8月第2梯次開放報名，適合親子共學。

後港國中前年停辦後成為佳里國中後港校區，去年先成立南市第4座技職試探推動中心，設有醫護及水產職群情境教室，與北門農工、台南海事、敏惠醫專、中華醫事科大合辦體驗課程營隊，3月民間團體進駐，規畫鹹鹹夢享村活化閒置空間，有共享辦公室、講座、展演空間及友善育兒的親子共伴工作空間。

大台南好生活協會理事長蔡仕霖說，鹹鹹夢享村以鹽分地帶文學發想，包含協會在內，還有台灣濕地保護聯盟、台灣環境規劃協會、台南市攀樹運動發展協會、三日工作室、地利小食、苑璟環境整合工作坊、台南應用科技大學室內設計系楊馨茹研究室、海人整合行銷工作室等單位進駐，希望能推動在地文化、產業、生態保育、地方創生發展。