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嘉市財稅局長調升副市長 被解讀非黃敏惠接班人

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠上午公布由財稅局長林瑞彥調升副市長，即日生效。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠上午公布由財稅局長林瑞彥調升副市長，即日生效。圖／嘉市府提供

嘉義市長黃敏惠上午公布由財稅局長林瑞彥調升副市長，即日生效，林瑞彥長期跟隨黃敏惠，受黃信任重用，被解讀不是接班人安排歷練，議長陳姿妏、國民黨議會黨團書記長張秀華、民進黨市黨部主委黃露慧議員，對林瑞彥人事任命都肯定、祝福，對黃敏惠市政加分。

56歲的林瑞彥是管理文學碩士，1999年2月1日起擔任黃敏惠國會辦公室主任，曾任財政局長、財政處長，現在財政稅務局局長。

林瑞彥說，雖然以往參與市政發想規畫，但接到這個任務指派，深感責任重大，嘉市改變持續進行，市長對嘉市未來規畫，提出「西區大發展」、「東區大進步」兩大發展引擎，並將推動十大旗艦計畫落實，未來將在這個基礎下，協助市長各項市政推進。

黃敏惠4任市長，外界以為本屆副市長人選，黃敏惠會找接班人接任培養，林瑞彥人事公布，地方人士不意外，張秀華說，林瑞彥長期跟隨黃敏惠，接任副市長符合各界期待，相信林瑞彥可以馬上上手輔佐市長。

黃露慧祝福林瑞彥，她說，林瑞彥長期在財政專業，能力受肯定，希望協助推動學校午餐免費、推動福利。議長陳姿妏說，林瑞彥為人低調，長期跟隨黃敏惠受信任，始終如一，相信是市長審慎評估決定，市長要民選，林瑞彥人事應無關接班人安排。

黃敏惠 張秀華

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