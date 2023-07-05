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傳承新營土安宮著名竹馬陣 磐果舞蹈劇場將校園巡演

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
傳承台南新營土庫土安宮著名的竹馬陣，磐果舞蹈劇場將深入校園巡演。記者謝進盛／攝影
傳承台南新營土庫土安宮著名的竹馬陣，磐果舞蹈劇場將深入校園巡演。記者謝進盛／攝影

台南市新營磐果舞蹈劇場攜手新營土庫土安宮，將土安宮著名竹馬陣走入校園，本月將深入南市溪北9所國、中小學巡演，傳承在地陣頭藝術特色。

竹馬陣為土庫土安宮專屬陣頭，以南管音樂為背景結合梨園動作、十二生肖為角色演出模式，在少子化浪潮衝擊下，面臨失傳隱憂。竹馬陣攜手磐果舞蹈劇場，以保存傳統藝術兼顧當代人藝術需求角度，在台南市政府文化局支持下，走入校園推廣傳統藝術，希望翻轉民眾對於傳統陣頭認知。

磐磐果舞蹈劇場與土安宮今在鹽水蔡和泉故居舉辦「當代傳藝-竹馬陣校園推廣及扎根教學啟動記者會」，市長黃偉哲夫人劉育菁、鹽水區長陳文琪、市議員王宣貿、趙昆原等人與會。

果舞蹈劇場藝術總監趙芳燁表示，透過「當代傳藝」竹馬陣校園推廣及扎根教學計畫，將竹馬陣以現代教學、現場近距離演出與學生互動的教育方式進入校園，讓小朋友、老師們能知道並進一步了解什麼是竹馬陣與竹馬陣特殊及珍貴。

多年來投入竹馬陣推廣的盧俊逸也說，在少子化浪潮、休閒模式改變衝擊，傳統藝術保存著實不易，在傳統內容與技藝能夠保存前提，與現代劇場合作是須考慮表演模式。

相關校園巡演如下，7月10日上午9點至9點40分後壁新東國小，10點半至11點10分新嘉國小。11日上午10點半至11點10分新營新民國小。

12日上午8點半至9點10分白河國小、10點半至11點10分白河仙草實小、14日上午9點半至11點半新營土庫國小（舞者不用表演）。17日上午11點至11點45分新營南新國中。19日上午9點至9點45分學甲宅港國小、10點半至11點10分頂洲國小。

劇場

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