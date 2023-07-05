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1周內告發31件 台南環局動員噴藥阻絕登革熱

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局防登革熱疫情蔓延，在東區、仁德區的熱區大噴藥。記者鄭惠仁／翻攝
台南市環保局防登革熱疫情蔓延，在東區、仁德區的熱區大噴藥。記者鄭惠仁／翻攝

台南市環保局建立登革熱清消防火牆，今天持續動員仁德、東區等13區清潔隊10輛消毒車、140餘人化學清消，統計清消290萬平方公尺，強力圍堵熱區仁德區及東區，切斷病媒蚊傳染鏈。

環保局長許仁澤表示，目前本土登革熱病例以仁德區及東區傳染鏈為主，其他個案跨及永康區、安南區及南區，多與仁德、東區傳染鏈連結有關，因此圍堵仁德區及東區病媒蚊傳染鏈首當其衝。

環保局表示，仁德區成功里等熱區第1次擴大清消為6月21日，清消面積達90.8萬平方公尺；第2次擴大清消為6月26日，清消面積達131.7萬平方公尺；今日為第3次擴大清消，並深入防火巷、屋後溝及天溝，清消面積204萬平方公尺，其中包含追加清消鄰近東區崇學、崇信、龍山、德光等4里86萬平方公尺。

環保局表示，近1周就查獲31件孑孓案件，全都依廢棄物清理法裁處3000至6000元罰鍰；經分析，環境孳生源仍以桶狀容器佔70%最多，請民眾雨後巡檢居家積水容器，戶外未使用的容器可以倒置，廢棄不使用的容器清除，並可刷洗水桶清除蟲卵。

東區 登革熱 病媒蚊

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