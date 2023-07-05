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贈30萬買衛生棉 嘉縣物資銀行首創女性專區250戶免計點

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
企業家蔡惠櫻（左3）今捐贈30萬元，讓嘉縣物資銀行首度上架購買衛生棉女性用品，照顧250戶弱勢家戶女性。記者呂慧瑜／攝影
企業家蔡惠櫻（左3）今捐贈30萬元，讓嘉縣物資銀行首度上架購買衛生棉女性用品，照顧250戶弱勢家戶女性。記者呂慧瑜／攝影

喚起社會對月經貧窮關注，企業家蔡惠櫻今天捐贈30萬元，讓嘉義縣物資銀行首度上架購買衛生棉女性用品，且衛生棉大小尺寸都有兼顧到，將照顧全縣服務的250戶弱勢家戶女性，每人一個月可領3包，更首推不計點數免費領取，造福婦女朋友，足貼心。

蔡惠櫻表示，做公益多年，卻都忽略婦女用品區塊，日前和社會局長張翠瑤聊天，兩人才驚覺到衛生棉對弱勢女性的重要性，她一口答應捐贈，藉此拋磚引玉，盼引起社會各界共鳴。

上午在物資銀行舉行捐贈，縣長翁章梁及慈善團體協會理事長周信成代表接受30萬元並頒發感謝狀，隨後一同將衛生棉上架物資銀行的首創「女性用品專區」。

翁章梁表示，因生理差異女性每月要比男性多一筆開銷，弱勢家戶經濟困難也可能連帶影響個人衛生，感謝蔡惠櫻女士捐贈女性貼身用品，注重個別性需求的同時代表台灣正走向進步，別具社會價值。

張翠瑤表示，社會局每個月補助弱勢家戶1000點兌換物資，首創衛生棉是不需扣點，需求者向社會局報備，每月可自由拿取3包，以女性來關懷女性，對於性別平權議題，達到倡議的效果。

嘉義縣慈善團體聯合協會理事長周信成表示，感謝蔡惠櫻對協會的信任，女性用品捐贈採不計點，蔡女士一口就答應，相信協會能把這區塊服務做好，這也是多年來彼此建立的深厚信任感。

社會局指出，據統計女性一生平均花10萬購買生理用品，對弱勢家庭而言是額外負擔，衍生月經貧窮現象，嘉縣今年8月起在各級學校免費提供多元女性生理用品，讓有急需的學生使用。

另社會局內及8處社福中心也放置多元生理用品盒供領用，連結非營利組織小紅帽With Red在Google Map上標示友善月經場所，嘉縣打造性別友善環境。

企業家蔡惠櫻（右1）與嘉縣長翁章梁（右2）等人，今一同於嘉縣物資銀行首度上架衛生棉女性用品。記者呂慧瑜／攝影
企業家蔡惠櫻（右1）與嘉縣長翁章梁（右2）等人，今一同於嘉縣物資銀行首度上架衛生棉女性用品。記者呂慧瑜／攝影
企業家蔡惠櫻今捐贈30萬元，讓嘉縣物資銀行首度上架購買大小尺寸的衛生棉女性用品，採免計點，照顧250戶弱勢家戶女性。記者呂慧瑜／攝影
企業家蔡惠櫻今捐贈30萬元，讓嘉縣物資銀行首度上架購買大小尺寸的衛生棉女性用品，採免計點，照顧250戶弱勢家戶女性。記者呂慧瑜／攝影
企業家蔡惠櫻（左）今捐贈30萬元，讓嘉縣物資銀行首度上架衛生棉女性用品專區，縣長翁章梁（中）及協會理事長周信成（右）代表接受頒發感謝狀。記者呂慧瑜／攝影
企業家蔡惠櫻（左）今捐贈30萬元，讓嘉縣物資銀行首度上架衛生棉女性用品專區，縣長翁章梁（中）及協會理事長周信成（右）代表接受頒發感謝狀。記者呂慧瑜／攝影

衛生棉 嘉義 翁章梁

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