懸缺近3個月嘉義市副市長 黃敏惠公布財稅局長林瑞彥調升

嘉義市副市長陳淑慧4月請辭，懸缺近3個月副市長，市長黃敏惠上午公布由財稅局長林瑞彥調升，即日起生效。

林瑞彥長期跟隨黃敏惠，深受黃信任，是市府團隊核心，現任市政府財政稅務局局長，學歷：伯利明西堤大學碩士畢業，過去黃敏惠當市長，擔任財政處處長，黃敏惠說，林瑞彥熟悉市政，可以馬上上任，上手輔助她。

市長黃敏惠同意副市長陳淑慧請辭，4月16日卸任，陳淑慧請辭引起各界關切，外界紛紛揣測是否健康出狀況，或另有高就？黃敏惠與陳淑慧同框參加舊城創新生成果展，黃敏惠公開讚揚陳淑慧輔佐市政貢獻大，陳淑慧面對記者詢問請辭原因？只淡淡地說，「要休息！」

黃敏惠2018年底回鍋當選市長後，歷經8個多月，宣布由陳淑慧接任副市長，2019年9月5日上任，任期3年8個月，黃敏惠2006年當市長，延攬雲林人、任職台北市府公務人員訓練中心李錫津當副市長。