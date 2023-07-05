西螺鎮立游泳池重新開張 大人小孩都免費
雲林縣西螺鎮立游泳池前2年受疫情影響暫停開放，經公所全面大整理後後，今起重啟營運至8月31日，每天上午8點至12點、下午1點至5點開放入場，大人小孩均免收費，每時段可容納50人，每周一、二為休池日，
西螺鎮長廖秋萍表示，考量營運成本，今年有別以往招標委外經營，改由公所自營，並聘1名管理員、2名符合體育署救生員執照的救生員進駐。
西螺鎮立游泳池興建至今37年，14年前曾翻修內部設施，睽違2年重啟，廖秋萍說，包括衛浴設備、外圍欄杆及內部牆面均已全面清潔、更新，每日按時清池及檢驗水質，大人小孩都能安心享受戲水樂趣。
該泳池數日前試營運，單日1時段就湧入30人排隊等候進場，最高1日多達100人；標準池水道長25公尺、深度120公尺，可同時30人一起下水，另也有Spa設施及兒童池，池邊則設有男、女淋浴間各5間。
雲林縣有6鄉鎮設有游泳池，近年受疫情衝擊，目前僅西螺、北港及莿桐等3鄉鎮開放民眾游泳；崙背因5月遭竊，電路全線破壞嚴重修復不及，古坑則是招不到救生員，今年都暫停營運。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言