西螺鎮立游泳池重新開張 大人小孩都免費

雲林縣西螺鎮立游泳池前2年受疫情影響暫停開放，經公所全面大整理後後，今起重啟營運至8月31日，每天上午8點至12點、下午1點至5點開放入場，大人小孩均免收費，每時段可容納50人，每周一、二為休池日，

西螺鎮長廖秋萍表示，考量營運成本，今年有別以往招標委外經營，改由公所自營，並聘1名管理員、2名符合體育署救生員執照的救生員進駐。

西螺鎮立游泳池興建至今37年，14年前曾翻修內部設施，睽違2年重啟，廖秋萍說，包括衛浴設備、外圍欄杆及內部牆面均已全面清潔、更新，每日按時清池及檢驗水質，大人小孩都能安心享受戲水樂趣。

該泳池數日前試營運，單日1時段就湧入30人排隊等候進場，最高1日多達100人；標準池水道長25公尺、深度120公尺，可同時30人一起下水，另也有Spa設施及兒童池，池邊則設有男、女淋浴間各5間。