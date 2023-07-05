快訊

王力宏「感謝美國法院成全」認離婚！揭李靚蕾奪得龐大財產

國造潛艦原型艦明年試射魚雷 已有不射美售MK48的替代方案

遭黃子佼拖下水…阿雅驗毒報告結果出爐 衝上對岸微博熱搜

西螺鎮立游泳池重新開張 大人小孩都免費

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林西螺鎮立游泳池池邊則設有男、女淋浴間各5間。記者陳苡葳／攝影
雲林西螺鎮立游泳池池邊則設有男、女淋浴間各5間。記者陳苡葳／攝影

雲林縣西螺鎮立游泳池前2年受疫情影響暫停開放，經公所全面大整理後後，今起重啟營運至8月31日，每天上午8點至12點、下午1點至5點開放入場，大人小孩均免收費，每時段可容納50人，每周一、二為休池日，

西螺鎮長廖秋萍表示，考量營運成本，今年有別以往招標委外經營，改由公所自營，並聘1名管理員、2名符合體育署救生員執照的救生員進駐。

西螺鎮立游泳池興建至今37年，14年前曾翻修內部設施，睽違2年重啟，廖秋萍說，包括衛浴設備、外圍欄杆及內部牆面均已全面清潔、更新，每日按時清池及檢驗水質，大人小孩都能安心享受戲水樂趣。

該泳池數日前試營運，單日1時段就湧入30人排隊等候進場，最高1日多達100人；標準池水道長25公尺、深度120公尺，可同時30人一起下水，另也有Spa設施及兒童池，池邊則設有男、女淋浴間各5間。

雲林縣有6鄉鎮設有游泳池，近年受疫情衝擊，目前僅西螺、北港及莿桐等3鄉鎮開放民眾游泳；崙背因5月遭竊，電路全線破壞嚴重修復不及，古坑則是招不到救生員，今年都暫停營運。

雲林西螺鎮公所今年自營游泳池業務，聘請1名管理員、2名符合體育署救生員執照的救生員進駐。記者陳苡葳／攝影
雲林西螺鎮公所今年自營游泳池業務，聘請1名管理員、2名符合體育署救生員執照的救生員進駐。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺鎮立游泳池睽違2年重啟，今起免費開放泳客入場。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺鎮立游泳池睽違2年重啟，今起免費開放泳客入場。記者陳苡葳／攝影
雲林西螺鎮立游泳池的標準池水道長25公尺、深度120公尺，可同時30人一起下水，另也有Spa設施及兒童池。記者陳苡葳／攝影
雲林西螺鎮立游泳池的標準池水道長25公尺、深度120公尺，可同時30人一起下水，另也有Spa設施及兒童池。記者陳苡葳／攝影

疫情 雲林

延伸閱讀

半夜院子傳怪聲！豪宅屋主驚見「巨大黑影狂竄」竟是牠把泳池當自己家爽游

頭城鎮立游泳池明天重新啟用 鎮民免費

好幸福！好市多系寵孫魔人阿公砸錢蓋水樂園 網友羨煞：有賣阿公嗎？

夏天消暑 嘉市衛生局檢驗水質1間民營游泳池不合格

相關新聞

文旦還是蒙古包？星巴克台南麻豆店造型掀話題 居民反應曝

是文旦還是蒙古包？連鎖咖啡星巴克台南麻豆店將在明（5）日開幕，除推出相關優惠方案，白色主題建物外觀更是話題。有人說不似當...

配合鐵路地下化工程 台南北區開元陸橋今起封閉拆除

台南市北區開元陸橋配合鐵路地下化工程，今天起封閉施工拆除，施工期間2年，轄區市警五分局於通勤時段，都會派員於開元陸橋周邊...

又少14人 台南北門人口快跌破萬人大關

台南市北門區人口老化嚴重，人口長期外流，最新戶政資料顯示，上個月又少了14人，目前設籍總人數減至1萬97人，預估最快今年...

台南登革熱防治刻不容緩 市府今築防火牆大清消

台南本土登革熱疫情持續延燒，市府衛生、環保局已經針對確診個案周邊範圍化學噴藥數次，不過近來因下午時常出現大雷雨，藥效因此...

危害兒童安全？嘉義公園太空城堡遊戲場用堅硬石材挨批 市府：非遊具

嘉義市政府去年以「百年地景-嘉義遊園地」為主軸，完成百年嘉義公園改善，其中嘉義人的共同回憶「太空城堡遊戲場」，重新油漆，...

嘉市首位駐市作家鍾文音獲聯合報文學大獎 來嘉遊記引領旅遊風潮

第十屆聯合報文學大獎出爐。小說家鍾文音以長篇小說「別送」獲獎。10年前，市長黃敏惠任內文化局首次邀請駐市作家創作出版，首...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦