快訊

防止性騷發生 除了修法她指這些思維應改變

今天熱爆了！花蓮飆出39.1度 17縣市發布高溫特報

熱門品項不賣了？阿堂鹹粥菜單藏玄機 鄉民一算大驚：漲到300元了

迎求職旺季 勞發署雲嘉南分署7月連辦19場徵才

中央社／ 台南5日電

迎接畢業求職旺季，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署7月將連辦19場實體及線上徵才活動，共提供逾3600個工作機會，讓青年順利銜接職場。

勞發署雲嘉南分署今天發布新聞稿指出，雲嘉南分署7月將連辦19場實體及線上徵才活動，邀集台灣穗高科技、瀚宇彩晶、直得科技、官田鋼鐵、家樂福、全家超商、桂田酒店、趣淘漫旅飯店等多家企業提供3661個工作機會。

雲嘉南分署7月徵才活動中，台灣穗高科技徵求不限工作經驗、月薪新台幣4萬6000元起的製程工程師，直得科技更開出月薪最高10萬元，尋求國內業務工程師。

雲嘉南分署表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後產業復甦的人力缺口，勞動部推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，提出旅宿業、餐飲業專案職缺獎勵金，7月參加雀客旅館、趣淘漫旅飯店、桂田酒店、宇田商旅、南科贊美酒店及風華旅館等推介受僱專案職缺，勞工可領取6000元至1萬元獎勵金，最長可領12個月。

此外，勞動部為協助青年就業推動「投資青年就業方案2.0方案」，對初次尋職或從事非典型工作的青年，尋職期間每月發給5000元津貼、最高發給1萬5000元，若青年連續受僱於同一雇主滿一定日數，再加碼發給就業獎勵金最高3萬5000元。

青年 勞動部

延伸閱讀

鼓勵求職 青年跨域就業交通補助3千 租屋補助5千

旅宿業喊缺工僱用率卻僅 6.1%勞動部籲合理招募條件

移民署「新住民子女獎學金」邁入第11年 共7336人獲獎

助攻年輕人就業 勞動部推「先僱後訓」計畫

相關新聞

超狂陣頭！巨大金剛廟埕前奮力猛跳「挖呀挖」 網群讚：敬業的精神

現在廟會陣頭的表演太強大了！雲林四湖鄉的參天宮近日舉辦進香活動，在廟埕前出現了一隻高約2公尺的威猛黑色大猩猩，頂著逾36度的高溫，身手敏捷的隨著電音音樂熱舞，神乎其技的舞步讓香客們都看到目瞪口呆，嘖嘖稱奇！

台南開元陸橋封閉…交通黑暗期來了！ 運將：假日做好因應

因應鐵路地下化工程，台南市北區開元陸橋今起施工封閉，由於東門陸橋也施工封閉，加上林森地下道也縮減車道施工，南市進入交通黑...

嘉市財稅局長調升副市長 被解讀非黃敏惠接班人

嘉義市長黃敏惠上午公布由財稅局長林瑞彥調升副市長，即日生效，林瑞彥長期跟隨黃敏惠，受黃信任重用，被解讀不是接班人安排歷練...

必比登名店台南康樂街牛肉湯傳家暴 社工查背後有故事

必比登推薦台南康樂街牛肉湯傳出疑似家暴案，老闆娘疑情緒失控動手跟胞兄「拉扯」，台南市社會局介入調查後表示，事件發生在今年...

台南芒果產量大增 立委發動企業認購助農民

台南芒果今年初受到乾旱影響，導致中小果等級的芒果量產增加。不過也讓產地的芒果甜度更勝以往，平均達到15度以上。不過中小果...

雲林登革熱確診再增8例 化學兵將進駐清消

雲林縣本土登革熱今新增8例確定病例，目前經疾管署檢驗確診已累計15例，因主要疫情發生地區古坑鄉幅員遼闊，清消不易，為防堵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦