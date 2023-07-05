迎求職旺季 勞發署雲嘉南分署7月連辦19場徵才

迎接畢業求職旺季，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署7月將連辦19場實體及線上徵才活動，共提供逾3600個工作機會，讓青年順利銜接職場。

勞發署雲嘉南分署今天發布新聞稿指出，雲嘉南分署7月將連辦19場實體及線上徵才活動，邀集台灣穗高科技、瀚宇彩晶、直得科技、官田鋼鐵、家樂福、全家超商、桂田酒店、趣淘漫旅飯店等多家企業提供3661個工作機會。

雲嘉南分署7月徵才活動中，台灣穗高科技徵求不限工作經驗、月薪新台幣4萬6000元起的製程工程師，直得科技更開出月薪最高10萬元，尋求國內業務工程師。

雲嘉南分署表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後產業復甦的人力缺口，勞動部推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，提出旅宿業、餐飲業專案職缺獎勵金，7月參加雀客旅館、趣淘漫旅飯店、桂田酒店、宇田商旅、南科贊美酒店及風華旅館等推介受僱專案職缺，勞工可領取6000元至1萬元獎勵金，最長可領12個月。

此外，勞動部為協助青年就業推動「投資青年就業方案2.0方案」，對初次尋職或從事非典型工作的青年，尋職期間每月發給5000元津貼、最高發給1萬5000元，若青年連續受僱於同一雇主滿一定日數，再加碼發給就業獎勵金最高3萬5000元。