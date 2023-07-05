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又少14人 台南北門人口快跌破萬人大關

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南北門人口持續外流，面臨萬人保衛戰。記者謝進盛／攝影
台南北門人口持續外流，面臨萬人保衛戰。記者謝進盛／攝影

台南市北門區人口老化嚴重，人口長期外流，最新戶政資料顯示，上個月又少了14人，目前設籍總人數減至1萬97人，預估最快今年底恐跌破萬人，正面臨萬人保衛戰。

北門區位處南市偏區，位於南市西北隅，當地產業以養殖為主，就業機會有限，人口嚴重老化，多數年輕人大都旅外打拚，順勢在外地落戶，人口長期外流。

戶政資料顯示，北門區這幾年每個月大都減少10至20人，人口數緩步減少；今年1月人口數1萬173人、5月1萬111人，最新6月1萬97人，推估今年底恐怕跌破萬人。

「少年仔沒工作機會，只能往市區跑。」北門區三光里70多歲吳姓養殖戶育有2子，老大在台中，老二在高雄，都是大學畢業後順勢在當地就業，他苦笑說，年輕一輩不願留在鄉下繼承魚塭，他也只能走一步算一步，再過幾年身體不行，就打算收山了。

北門區因人口長期外流，生活機能差，甚至去年中華電信還一度發文要撤點北門門市，經各界奔走暫時打住，公所說，大環境對偏區不利，只能持續設法爭取相關工作機會留在地方，也盼各界一起支持。

北門 老化

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