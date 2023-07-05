快訊

王力宏「感謝美國法院成全」認離婚！揭李靚蕾奪得龐大財產

國造潛艦原型艦明年試射魚雷 已有不射美售MK48的替代方案

遭黃子佼拖下水…阿雅驗毒報告結果出爐 衝上對岸微博熱搜

台南登革熱防治刻不容緩 市府今築防火牆大清消

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
台南市環保局今出動80名人力，國軍化學兵出動60名，針對仁德、東區疫區2.2平方公里範圍，進行防火牆大清消。記者李文德／攝影
台南市環保局今出動80名人力，國軍化學兵出動60名，針對仁德、東區疫區2.2平方公里範圍，進行防火牆大清消。記者李文德／攝影

台南本土登革熱疫情持續延燒，市府衛生、環保局已經針對確診個案周邊範圍化學噴藥數次，不過近來因下午時常出現大雷雨，藥效因此受到影響。今天環保局出動80名化學噴藥人員，國軍化學兵派60名，在仁德、東區疫情熱點進行「防火牆大清消」，以生產路、崇善路為範圍界限，對內進行戶外化學噴藥。

環保局表示，此次戶外大清消，消毒範圍總計2.2平方公里，化學防治也針對天溝、放火巷、屋後溝、菜園為主力重點，甚至東區崇德市場。

台南市政府副秘書長邱忠川表示，由於先前氣候不佳，導致化學噴藥的成效受到限制。所以這次先詢問天氣風險公司，判斷這幾天內不會有大雷雨的情況發生，趕快清消，可說是「天時地利人和」。

市府衛生局指出，目前已經完成病例周邊50公尺清消共有6363戶，其中仁德區的完噴率有98.8％，全市則是97％。而登革熱病例主要集中仁德、東區交界，這兩區也是共同生活圈，除了公部門積極防治外，也呼籲民眾也要動手清除孳生源。

台南市環保局今出動80名人力，國軍化學兵出動60名，針對仁德、東區疫區2.2平方公里範圍，進行防火牆大清消。記者李文德／攝影
台南市環保局今出動80名人力，國軍化學兵出動60名，針對仁德、東區疫區2.2平方公里範圍，進行防火牆大清消。記者李文德／攝影

衛生局 疫情 登革熱 台南

延伸閱讀

夏日防蚊，先擦防蚊液還是防曬乳才有效？登革熱疫情創新高，留意6典型症狀！

台南增14例登革熱累計177例 感染以長者為大宗

台南再增14例登革熱 長者及慢性病患者易有重症要小心

雲林登革熱集中在古坑 鄉長坦言壓力大

相關新聞

文旦還是蒙古包？星巴克台南麻豆店造型掀話題 居民反應曝

是文旦還是蒙古包？連鎖咖啡星巴克台南麻豆店將在明（5）日開幕，除推出相關優惠方案，白色主題建物外觀更是話題。有人說不似當...

配合鐵路地下化工程 台南北區開元陸橋今起封閉拆除

台南市北區開元陸橋配合鐵路地下化工程，今天起封閉施工拆除，施工期間2年，轄區市警五分局於通勤時段，都會派員於開元陸橋周邊...

又少14人 台南北門人口快跌破萬人大關

台南市北門區人口老化嚴重，人口長期外流，最新戶政資料顯示，上個月又少了14人，目前設籍總人數減至1萬97人，預估最快今年...

台南登革熱防治刻不容緩 市府今築防火牆大清消

台南本土登革熱疫情持續延燒，市府衛生、環保局已經針對確診個案周邊範圍化學噴藥數次，不過近來因下午時常出現大雷雨，藥效因此...

危害兒童安全？嘉義公園太空城堡遊戲場用堅硬石材挨批 市府：非遊具

嘉義市政府去年以「百年地景-嘉義遊園地」為主軸，完成百年嘉義公園改善，其中嘉義人的共同回憶「太空城堡遊戲場」，重新油漆，...

嘉市首位駐市作家鍾文音獲聯合報文學大獎 來嘉遊記引領旅遊風潮

第十屆聯合報文學大獎出爐。小說家鍾文音以長篇小說「別送」獲獎。10年前，市長黃敏惠任內文化局首次邀請駐市作家創作出版，首...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦