台南登革熱防治刻不容緩 市府今築防火牆大清消

台南本土登革熱疫情持續延燒，市府衛生、環保局已經針對確診個案周邊範圍化學噴藥數次，不過近來因下午時常出現大雷雨，藥效因此受到影響。今天環保局出動80名化學噴藥人員，國軍化學兵派60名，在仁德、東區疫情熱點進行「防火牆大清消」，以生產路、崇善路為範圍界限，對內進行戶外化學噴藥。

環保局表示，此次戶外大清消，消毒範圍總計2.2平方公里，化學防治也針對天溝、放火巷、屋後溝、菜園為主力重點，甚至東區崇德市場。

台南市政府副秘書長邱忠川表示，由於先前氣候不佳，導致化學噴藥的成效受到限制。所以這次先詢問天氣風險公司，判斷這幾天內不會有大雷雨的情況發生，趕快清消，可說是「天時地利人和」。