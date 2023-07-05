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危害兒童安全? 嘉義公園太空城堡遊戲場挨批 市府：非遊具

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府完成百年嘉義公園改善，「太空城堡遊戲場」重新油漆，地面舖全新草皮軟墊，有議員發現堅硬石材遊具，容易造成兒童受傷。記者魯永明／攝影
嘉義市政府完成百年嘉義公園改善，「太空城堡遊戲場」重新油漆，地面舖全新草皮軟墊，有議員發現堅硬石材遊具，容易造成兒童受傷。記者魯永明／攝影

嘉義市政府去年以「百年地景-嘉義遊園地」為主軸，完成百年嘉義公園改善，其中嘉義人的共同回憶「太空城堡遊戲場」，重新油漆，地面舖全新草皮軟墊，煥然一新，有議員發現堅硬石材遊具，容易造成兒童受傷，要求市府重新定位太空城堡，維護安全。市府建設處說，太空城堡定位公園設施，會加強說明牌解說警語，提醒注意。

太空城堡是嘉義人回憶，斑駁牆面、褪色外觀，是許多人來此遊玩印象，市府重新油漆，畫上太空人、宇宙，地面舖全新草皮軟墊，去年7月重新啟用，成為家長帶小朋友遊戲場，但溜滑梯等堅硬石材，不符現代遊具規範惹議。

市議員顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節，提案要求市府重新定位太空城堡，維護安全，大會通過要求市府採納辦理，她說，無論市府宣傳、Google地標或市民眼裡，太空城堡有溜滑梯設拖，是遊戲區，是讓小朋友放風玩耍地方，但在具加速溜滑梯軌道上，有堅硬石材加蓋，遊玩時小朋友只要將頭、手伸出溜滑梯外，就可能受傷，上層雖有欄杆，卻是小朋友可爬上去高度，這樣高度小朋友摔下來肯定會受傷，雖加註警語，仍然很難阻止小朋友遊玩。

市府建設處說，太空城堡遊戲場石材造型具歷史性，國內少見，當時設置並無遊具規範法令，以目前遊具規範，太空城堡不符規定，卻是百年公園重要設施，為維護使用安全，會加強警語解說，提醒民眾注意，家長全程陪伴孩子。

嘉義市共有35處公園，市府推動公園2.0計畫，將特色主題與全齡概念導入公園改善及新闢工程，其中有112年歷史的嘉義公園改善工程完工，透過整合區域景觀，從當年遊園地記憶中，重新妝點嘉義公園。

嘉義市政府完成百年嘉義公園改善，「太空城堡遊戲場」重新油漆，地面舖全新草皮軟墊，有議員發現堅硬石材遊具，容易造成兒童受傷。記者魯永明／攝影
嘉義市政府完成百年嘉義公園改善，「太空城堡遊戲場」重新油漆，地面舖全新草皮軟墊，有議員發現堅硬石材遊具，容易造成兒童受傷。記者魯永明／攝影

太空人 嘉義 溜滑梯

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