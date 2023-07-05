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南市公幼暑期服務再升級 黃偉哲折飛機、船當大小孩

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
公立幼兒園延長照顧服務陸續開辦，市長黃偉哲今天到忠義國小附幼訪視，與小朋友一起音樂律動，並教作紙飛機與紙船。記者鄭惠仁／攝影
公立幼兒園延長照顧服務陸續開辦，市長黃偉哲今天到忠義國小附幼訪視，與小朋友一起音樂律動，並教作紙飛機與紙船。記者鄭惠仁／攝影

暑假已開始，台南市公立幼兒園延長照顧服務陸續開辦，市長黃偉哲今天到忠義國小附幼訪視，與小朋友一起音樂律動，並教作飛機與船，還送糖果、文具，小朋友就把市長當朋友與長輩，天真中聊得很起勁。黃市長也視察校園內環境，確保暑期校園持續落實防疫工作。

黃偉哲表示，南市公幼今年7月暑假起延長照顧服務再升級，只要家長有需求，1人參加也開班，且收費最多每小時不超過50元，市府還加碼補助低收、中低收等經濟弱勢家庭每月最高3500元，暑假服務時間可至下午6時，課程活動內容豐富多元，讓幼兒暑假學習不中斷，重要的是家長可以放心的把小孩交給幼兒園，很感謝所有教保人員的付出。

教育局長鄭新輝說，公幼全面開辦延長照顧服務的相關配套，在市長黃偉哲的大力支持下，新的學年度已順利展開，不僅挹注開辦經費讓家長每小時負擔不超過50元，延長照顧的學習課程與活動內容也不打折，各幼兒園精心設計生動活潑且符合幼兒發展的體能運動、語文學習、繪本閱讀、音樂美感等活動相當多元。對所有提供服務的教保人員也設定每小時鐘點費不低於300元的保障，對表現優良的教保人員及行政人員也提供獎勵，要讓公幼的教學和服務品質再提升。

忠義國小林泓成說，今年暑假家長報名較以往更為踴躍，參加人數比去年多了1倍，補助方面也減輕了家長負擔，加上園內的教師設計一系列的活動，以團體或分組方式進行體能、音樂、繪畫、閱讀、桌遊等各種多元化課程，促進孩子的啟蒙發展，暑假期間孩子的照顧和學習不中斷，家長也可以安心上班。

家長認為，此一措施對雙薪家庭幫助很大，暑假到校可讓孩子維持正常規律的生活作息，由於公幼的教學環境寬敞完善、師資優良、教學品質又有保障，暑假提供的多元學習活動，讓孩子能在熟悉的環境中持續學習，也減輕家長負擔。

公立幼兒園延長照顧服務陸續開辦，市長黃偉哲今天到忠義國小附幼訪視，與小朋友一起音樂律動，並教作紙飛機與紙船。記者鄭惠仁／攝影
公立幼兒園延長照顧服務陸續開辦，市長黃偉哲今天到忠義國小附幼訪視，與小朋友一起音樂律動，並教作紙飛機與紙船。記者鄭惠仁／攝影
公立幼兒園延長照顧服務陸續開辦，市長黃偉哲今天到忠義國小附幼訪視，與小朋友一起音樂律動，並教作紙飛機與紙船。記者鄭惠仁／攝影
公立幼兒園延長照顧服務陸續開辦，市長黃偉哲今天到忠義國小附幼訪視，與小朋友一起音樂律動，並教作紙飛機與紙船。記者鄭惠仁／攝影

長照 公幼 黃偉哲

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