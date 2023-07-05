嘉市首位駐市作家鍾文音獲聯合報文學大獎 來嘉遊記引領旅遊風潮

第十屆聯合報文學大獎出爐。小說家鍾文音以長篇小說「別送」獲獎。10年前，市長黃敏惠任內文化局首次邀請駐市作家創作出版，首位駐市作家鍾文音，將在嘉深度旅行體驗心得，集結成冊，出版「甜蜜的亞熱帶：漫遊嘉義光影」書籍，帶動深度旅遊、小旅行風潮，嘉市每逢假日遊客人潮滾滾。

鍾文音說，「旅行嘉義是幸福的，流光美影享之不盡，我和嘉義疏離卻又靠近，潛伏暗訪其中，我喜歡這座城市，它有燈火通明下的繁華，有往昔林業帝國的轉眼凋零。嘉城美而低調。它已成了我心口永恒的回憶之城。」

為推廣嘉市之美，形塑嶄新城市意象，2013年文化局特別舉辦駐市作家計畫，邀請鍾文音進駐，鍾文音在《聯合報》副刊，會有「北回歸線」專欄，每周以500字短文書寫她在嘉市的見聞。

鍾文音說：雖然她是雲林人，由於有親戚住嘉義，求學時期同窗好友也是嘉義人，她小時候常隨著母親至嘉義閒逛文化路夜市，長大後與同學遊遍蘭潭。人生最重要的啟蒙來自侯孝賢導演的《童年往事》，而影片中也是利用嘉義舊監宿舍，作為主角的家中場景。對於嘉義市，她有很多不同時間的記憶累積，受邀成為駐市作家，成就一段難能可貴的因緣。