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嘉市首位駐市作家鍾文音獲聯合報文學大獎 來嘉遊記引領旅遊風潮

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市文化局首次邀請駐市作家創作出版，首位駐市作家鍾文音，將在嘉深度旅行體驗心得，集結成冊，出版「甜蜜的亞熱帶：漫遊嘉義光影」書籍，帶動深度旅遊、小旅行風潮。記者魯永明／翻攝
嘉市文化局首次邀請駐市作家創作出版，首位駐市作家鍾文音，將在嘉深度旅行體驗心得，集結成冊，出版「甜蜜的亞熱帶：漫遊嘉義光影」書籍，帶動深度旅遊、小旅行風潮。記者魯永明／翻攝

第十屆聯合報文學大獎出爐。小說家鍾文音以長篇小說「別送」獲獎。10年前，市長黃敏惠任內文化局首次邀請駐市作家創作出版，首位駐市作家鍾文音，將在嘉深度旅行體驗心得，集結成冊，出版「甜蜜的亞熱帶：漫遊嘉義光影」書籍，帶動深度旅遊、小旅行風潮，嘉市每逢假日遊客人潮滾滾。

鍾文音說，「旅行嘉義是幸福的，流光美影享之不盡，我和嘉義疏離卻又靠近，潛伏暗訪其中，我喜歡這座城市，它有燈火通明下的繁華，有往昔林業帝國的轉眼凋零。嘉城美而低調。它已成了我心口永恒的回憶之城。」

為推廣嘉市之美，形塑嶄新城市意象，2013年文化局特別舉辦駐市作家計畫，邀請鍾文音進駐，鍾文音在《聯合報》副刊，會有「北回歸線」專欄，每周以500字短文書寫她在嘉市的見聞。

鍾文音說：雖然她是雲林人，由於有親戚住嘉義，求學時期同窗好友也是嘉義人，她小時候常隨著母親至嘉義閒逛文化路夜市，長大後與同學遊遍蘭潭。人生最重要的啟蒙來自侯孝賢導演的《童年往事》，而影片中也是利用嘉義舊監宿舍，作為主角的家中場景。對於嘉義市，她有很多不同時間的記憶累積，受邀成為駐市作家，成就一段難能可貴的因緣。

駐市作家計畫承辦單位中正大學台灣文學研究所教授江寶釵，為歡迎鍾文音來到嘉義市，運用世賢路行道樹黃金風「鈴」木的意象，撰寫駐市作家歌「鈴聲響起」，由張明揮先生譜曲，由北興國中管樂團演出。文化局說，文化局出版，鍾文音書寫的「甜蜜的亞熱帶：漫遊嘉義光影」書本還有販售。

嘉市文化局首次邀請駐市作家創作出版，首位駐市作家鍾文音，將在嘉深度旅行體驗心得，集結成冊，出版「甜蜜的亞熱帶：漫遊嘉義光影」書籍，帶動深度旅遊、小旅行風潮。記者魯永明／翻攝
嘉市文化局首次邀請駐市作家創作出版，首位駐市作家鍾文音，將在嘉深度旅行體驗心得，集結成冊，出版「甜蜜的亞熱帶：漫遊嘉義光影」書籍，帶動深度旅遊、小旅行風潮。記者魯永明／翻攝

嘉義 鍾文音 文化局

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