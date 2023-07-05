虎尾鎮惠來派出所 日治譜異國戀

雲林縣虎尾鎮舊惠來派出所有1段日本警察和當地富家千金的感人戀情，男方二戰後被遣返，女主角搭船赴日尋情郎，被譽為電影海角七號翻版，有議員提案修復派出所廳舍；兩名主角37年前回台探親，在附近土地公廟題詩贈紙匾額，現掛於廟內，感念土地公庇佑千里護姻緣。

縣議員林文彬說，真實故事女主角劉寶貴住在惠來里158號的千金小姐，當年16歲讀過公學校，在里內學堂教村民學日語，年輕貌美學歷又高，日本警察高萩光男不會漢語仍獲得芳心，只是當年戀情被視為禁忌，兩人悄悄相戀7年，他遭遣返日本後，她思君情切，隔年鼓起勇氣自行搭船到日本，終得重逢、結為連理。

惠來里85歲翁姓耆老說，劉寶貴父親在南洋作生意，是里內的大戶人家，如今劉家老宅還在，保有當年美麗的後花園，這段古老愛情故事讓老一輩的人還津津樂道；1986年高萩光男偕妻返台探親，並題詩贈匾「榕樹鬰蒼枝葉豐、路傍鎮座土地公、齊祈安穩惠來里、崇拜全村福德宮」，主要感謝地方及土地公庇佑千里護姻緣，讓這段感情有結果。

這段故事被改編為歌劇作品，位於台1線旁的惠來派出所旁舊址，現則設為「鐵馬驛站」，林文彬提案修建為惠來里158號檔案故事館；縣府表示，將與警方進一步協調，讓美麗的愛情故事融於舊建築，永獲歌頌。