竹崎親水公園戲水區 盼增開放日

嘉義縣竹崎鄉親水公園免費的兒童戲水區6月29日提早試營運，湧入親子戲水，逢暑假更人潮眾多，但固定周一至周三關閉，許多民眾撲空，希望增加開放日；竹崎鄉公所昨天允諾滾動檢討，表示因考量水質衛生安全，待研議討論。

竹崎鄉公所主任秘書游瑞明說，原要利用暑假前人少做測試，開放首日非假日，結果仍超過300名親子來戲水，本月1日是周末、加上開始放暑假，人潮倍增逾600人，為了衛生起見，上周六關閉後就放乾池水清潔、隔天周日上午再放新水。

戲水區人氣旺，許多家長反映1周僅開放4天太少；縣民郭靜靜說，希望增加開放戲水日、暑假期間能只休周一，近期玩過的經驗為愈早來人相對少、水質相對好。

游瑞明指出，為維護水池衛生2天換1次水，還會清潔、消毒及曝曬，設備也須定期維護檢查，先朝縮短封閉維護日來規畫，並呼籲親子帶兒童遊玩時注意衛生，勿在水池大小便；他也說，兒童戲水區部分遊具先前有破裂、損毀情形，公所自籌經費做改善及檢驗計畫，封閉修繕後完成檢驗、稽查，才從上月底起營運。