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怡平活動中心案 南市府研擬規畫
台南安平區怡平里活動中心5年前遷出平通市場2、3樓改為大台南智慧交通中心，市府欲在怡平公園新建卻延宕至今，里民不滿暫設在臨時貨櫃屋，陳情討回空間。多名市議員昨提案要求里活動中心回到交通中心1樓，議長邱莉莉裁示，市府下次定期會前要提出規畫；市長黃偉哲說，責請相關單位研議。
交通局表示，目前局內有2個科、約45人進駐交通中心1樓辦公，須尋找合適空間才能搬遷騰出，以確保公務穩定推動，已由市府秘書長方進呈督導加速協調處理。
市議員林美燕、林依婷、蔡淑惠、盧崑福、李啟維、周麗津等人在議會臨時動議提案，請市府盡速規畫大台南智慧交通中心1樓停車管理處變更為怡平里活動中心使用；多名議員說，1樓原為停車管理處，裁併後僅供兩個科，已和原本規畫統籌停車業務設置的目的不符。
「里活動中心就是要回到智慧交通中心1樓！」邱莉莉說，怡平里活動中心被迫遷走是乞丐趕廟公，此問題已無懸念，要求下個定期會前，針對里活動中心要給出方案；黃偉哲說，會盡快處理交通中心1樓部分，下次定期會前給出規畫案，也要顧慮到公務員的工作場所。
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