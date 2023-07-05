公托家園食品過期 嘉市加強稽查

收托2個月到2歲幼兒的嘉義市東區社區公共托育家園，被家長爆出提供過期食物，議員得知後相當震驚要求市府給交代。市府指出，4天前立即突襲稽查發現多樣食品超過保存期限，最久為1罐肉鬆逾期半年，擬將負責人列入不適任教師；昨晚業者出面鞠躬道歉，提出絕不用過期食品等改善方案，一時難平家長怒氣。

嘉市衛生局指出，稽查家園發現1罐肉鬆去年11月到期，還有調味粉、起土脆粉、白木耳、濃湯及拉麵，到期日都在今年2、3月，總計9項違規，尚無接獲投訴幼童吃壞肚子，至於園方教師供稱「逾期食品自用，沒餵孩子」，都放在櫥櫃，對此說法持保留態度，將通知陳述意見，依食安法開出至少6萬元罰鍰。

市府指出，園方梁姓主任第1時間提出辭職，會持續追究相關責任，研議列入不適任人員名單，食品備製流程缺失部分，責成委託廠商限期改善，以孩童安全、營養、衛生為最大考量，確保食安。

承辦家園的嘉市希望種子兒童暨青少年成長協會理事長林玉珠、主任張安琪由市府社會處長李思賢陪同出面說明，多名家長出席，林、張鞠躬致歉。家長不滿地說，「當初為何買即期品？誰督導、基本食安觀念都沒有？」此年齡的小孩又不會說話、反應，才是令人擔憂的地方，希望從制度面全面檢討。

張安琪提出，食材採購會以統一配售，並標示清楚購買日期和有效期限，每次準備食材和烹煮都會拍照記錄上傳家長群組，讓家長清楚了解，能夠放心。

社會處長李思賢說，市長黃敏惠要求從重、從嚴處理，未來提高稽查次數、每3個月會同衛生局等單位突襲檢查，本周內並對轄內所有公托稽查、透明公布，若幼童身體有狀況可與嘉市醫師公會聯絡，將給予協助。