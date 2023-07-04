快訊

侯友宜首度表態「接受合憲九二共識」 國台辦說話了

彰化「杯墊大」土地高出底價近50倍標出 不動產業者曝買家盤算

嘉市科學168夏令營 今年結合恐龍特展登場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市科學168成為中南部最重要、孩子最期待科學夏令營，點燈儀式360度全角度觀看LED顯示螢幕，不僅夜晚色彩清晰，白天日照效果也不會打折。圖／嘉市府提供
嘉市科學168成為中南部最重要、孩子最期待科學夏令營，點燈儀式360度全角度觀看LED顯示螢幕，不僅夜晚色彩清晰，白天日照效果也不會打折。圖／嘉市府提供

放暑假了，嘉義市最夯的科普盛事「科學168教育博覽會」14至18 日，將在西區港坪體育館盛大登場！今年以「大玩夢想嘉」為主題，規畫恐龍主題特展「恐龍就在你身邊」，讓孩子們透過遊戲持續學習，激發學習潛力。

市長黃敏惠晚間與多位議員、校長及來賓，在港坪運動公園體育館前為活動點燈，以絢麗多彩燈光秀為「科學168教育博覽會」活動暖身，歡迎全國民眾來嘉參與科學盛會！

黃敏惠說，科學168教育博覽會邁入第19屆，每年創新突破，今年規畫多元主題科普教室、科學闖關、定向越野、樹攀活動、科學體驗車以及主題特展活動。

主題特展特別規畫恐龍特展-「恐龍就在你身邊」，結合科技融入展覽，搭配多媒體AR動畫及闖關問答，讓孩子透過互動遊戲方式，認識恐龍演化奧秘，讓孩子近距離觀察恐龍化石，透過科學168教育博覽會認識科學。

教育處長林立生說，科學168成為中南部最重要、孩子最期待科學夏令營，點燈預告活動將閃耀登場，點燈儀式360度全角度觀看LED顯示螢幕，不僅夜晚色彩清晰，白天日照效果也不會打折，創新技術讓活動不再使用大量印刷帆布，大幅減少廢棄物量，透過環形螢幕播放科學教育推動成果，讓市民以多個角度、全方位欣賞科學教育亮點，明天起到18日點亮港坪體育館。

環形螢幕投映影片將歷年科學16照片匯集，象徵嘉市科學教育「生生不息」。13日將在科學168臉書粉專，公布跟今年裝置藝術拍照打卡送好禮活動資訊，請鎖定嘉市科學168教育博覽會facebook粉絲專頁。

嘉市科學168成為中南部最重要、孩子最期待科學夏令營，點燈儀式360度全角度觀看LED顯示螢幕，不僅夜晚色彩清晰，白天日照效果也不會打折。圖／嘉市府提供
嘉市科學168成為中南部最重要、孩子最期待科學夏令營，點燈儀式360度全角度觀看LED顯示螢幕，不僅夜晚色彩清晰，白天日照效果也不會打折。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠與多位議員、校長及來賓，在港坪運動公園體育館前點燈，為「科學168教育博覽會」活動暖身。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠與多位議員、校長及來賓，在港坪運動公園體育館前點燈，為「科學168教育博覽會」活動暖身。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠與多位議員、校長及來賓，在港坪運動公園體育館前點燈，為「科學168教育博覽會」活動暖身。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠與多位議員、校長及來賓，在港坪運動公園體育館前點燈，為「科學168教育博覽會」活動暖身。圖／嘉市府提供

恐龍 嘉義

延伸閱讀

嘉義市好店徵選 黃敏惠頒55家好店

「泰」驚豔 黃敏惠率團泰國拚觀光展演城隍廟民俗家將走陣

來嘉「泰」好玩！黃敏惠率隊赴泰國行銷觀光搶觀光客

嘉義雙潭星光路跑報名 黃敏惠揪大家跑覽蘭潭仁義潭美景

相關新聞

雲林土地公廟不起眼老匾題詩 爆出二戰期間感人異國戀

雲林縣虎尾鎮惠來里公路旁小土地公廟，廟內掛有一面不起眼泛黃的小匾額，是一名日籍人士高萩光男的題詩，這塊小匾爆出一段2戰期...

文旦還是蒙古包？星巴克台南麻豆店造型掀話題 居民反應曝

是文旦還是蒙古包？連鎖咖啡星巴克台南麻豆店將在明（5）日開幕，除推出相關優惠方案，白色主題建物外觀更是話題。有人說不似當...

祀典興濟宮虎爺上案桌炸雞滿滿 迷你虎爺等信眾乞求

台南祀典興濟宮下壇將軍聖誕將至，廟方今天 安排虎爺上案桌，並備妥炸雞供奉，為虎爺聖誕揭開序幕。重頭戲的「乞虎祈福」擲筊請...

用路安全擺第一 南市議會逾2億墊付款逕送審議通過

台南市議會第4屆第1次定期會今天完成6百多件議案審查，其中用路安全方面，金額逾2億元的「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」...

南市議員聲援「打擊及防制活摘器官法」 禁境外器官買賣

當前全球正在進行制止活摘器官暴行的人權行動，立法院正推動「打擊及防制活摘器官法」，台南市議會部分議員今天也聲援，促請市府...

洗刷行人地獄 南市將增設50處行人庇護島

台南市政府積極改善各大路口行人通行環境，推出短期及中長期的精進措施，交通局今天下午於市政會議中提出相關的計畫執行進度及成...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦