嘉市科學168夏令營 今年結合恐龍特展登場

放暑假了，嘉義市最夯的科普盛事「科學168教育博覽會」14至18 日，將在西區港坪體育館盛大登場！今年以「大玩夢想嘉」為主題，規畫恐龍主題特展「恐龍就在你身邊」，讓孩子們透過遊戲持續學習，激發學習潛力。

市長黃敏惠晚間與多位議員、校長及來賓，在港坪運動公園體育館前為活動點燈，以絢麗多彩燈光秀為「科學168教育博覽會」活動暖身，歡迎全國民眾來嘉參與科學盛會！

黃敏惠說，科學168教育博覽會邁入第19屆，每年創新突破，今年規畫多元主題科普教室、科學闖關、定向越野、樹攀活動、科學體驗車以及主題特展活動。

主題特展特別規畫恐龍特展-「恐龍就在你身邊」，結合科技融入展覽，搭配多媒體AR動畫及闖關問答，讓孩子透過互動遊戲方式，認識恐龍演化奧秘，讓孩子近距離觀察恐龍化石，透過科學168教育博覽會認識科學。

教育處長林立生說，科學168成為中南部最重要、孩子最期待科學夏令營，點燈預告活動將閃耀登場，點燈儀式360度全角度觀看LED顯示螢幕，不僅夜晚色彩清晰，白天日照效果也不會打折，創新技術讓活動不再使用大量印刷帆布，大幅減少廢棄物量，透過環形螢幕播放科學教育推動成果，讓市民以多個角度、全方位欣賞科學教育亮點，明天起到18日點亮港坪體育館。