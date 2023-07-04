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祀典興濟宮虎爺上案桌炸雞滿滿 迷你虎爺等信眾乞求

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南祀典興濟宮今將虎爺上案桌，並備妥炸雞供奉。圖／祀典興濟宮提供
台南祀典興濟宮今將虎爺上案桌，並備妥炸雞供奉。圖／祀典興濟宮提供

台南祀典興濟宮下壇將軍聖誕將至，廟方今天 安排虎爺上案桌，並備妥炸雞供奉，為虎爺聖誕揭開序幕。重頭戲的「乞虎祈福」擲筊請迷你虎爺活動，將於7月23日（農曆六月初六）聖誕舉行。

一般虎爺被安奉於案桌下，通常位在內殿平時不容易見到，但少數宮廟如新港奉天宮、朴子配天宮等廟被安奉於案桌上，祀典興濟宮也是其中之一。祀典興濟宮的虎爺造型可愛，又不失神像威嚴，常有信眾把神尊當貓一樣，在身上搓揉，造成神尊身上「傷痕累累」，廟方只能豎立告示牌，請信眾溫柔一些對待神明。

虎爺享有尊榮，尤其是聖誕前，祀典興濟宮會擇日將虎爺請至大殿並上案桌，接受各地信眾的祝壽及膜拜。興濟宮虎爺廣泛的印象是最愛吃炸雞，因此供品少不了炸雞，上桌之後，常常可以在供桌上看到各式商家的炸雞，蔚為奇觀。今年上案桌儀式，由董事長吳福春帶領董事，向虎爺祭拜，順利完成。

每年於虎爺聖誕舉辦的「乞虎祈福」活動，有開光過後的「迷你虎爺」供信眾擲筊杯乞求，因有開光過不同於一般的公仔，需要經過擲杯才有迎回「迷你虎爺」資格，每年供信眾擲筊乞求「迷你虎爺」神尊數量，都是事先請示虎爺為準，今年的數量8尊。

「乞虎祈福」活動需於活動前報名，分做現場報名及電話報名，為顧及排序性，以現場報名優先擲筊。活動當日報名信眾依順序擲筊杯，獲最多個聖杯的前8名信眾，即可擁有迎回迷你虎爺權利，報名至 7月 21 日 (農曆六月初四) 下午 18 時截止。

新港奉天宮 台南

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