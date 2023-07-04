用路安全擺第一 南市議會逾2億墊付款逕送審議通過

台南市議會第4屆第1次定期會今天完成6百多件議案審查，其中用路安全方面，金額逾2億元的「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」墊付款案，為爭取時效今天逕送大會完成審議。議長邱莉莉感謝議員踴躍出席，認真監督市政，共同為民謀福祉。

南市議會今天進行3讀議案第2、3讀會、審議各項提案及臨時動議等議程。在市法規案方面，修正「台南市外送平台業者管理自治條例」第12條草案，以及「台南市營建工程賸餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例」修正草案，分別完成3讀。另「台南市寵物生命紀念業管理自治條例」草案，及修正「台南市公有停車場收費及管理自治條例」第6條草案，則請市府重新研議修正及補送相關資料後，再行審議。

針對用路安全方面，金額共2億多元的「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」第1、2次核定補助經費墊付款案，兩案皆為爭取時效於4日逕送大會完成審議。大會日前針對教育局地方教育發展基金做成附帶決議，要求寒暑假期間弱勢學生午餐補助須調整至70元，方得動支相關補助經費，經教育局函知南市各國中小並載明補助額度提高為70元，大會同意備查。另有關「水電共生」專案小組成員已備查通過，3名召集人分別為杜素吟、蔡育輝及周嘉韋。

市議會表示，總計本次會期審議墊付款案79案、一般提案6案、會務案6案、3件市法規案及議員提案564案，全部議案658案已審查完畢，通過墊付金額共16億6595萬元，其中12億7283萬6千元為補助款。

再用路安全方面，工務局表示，為了改善學生上下學的通學環境，市府透過前瞻計畫積極推動通學步道興建，通學步道建置計畫目前有35校，總經費約3.9億元，其中22校已完工，13校執行中。

另外，今年再向內政部營建署爭取25校通學步道計畫，總經費約4.27億元，目前由營建署審核中。

已完成的通學步道共8376公尺，包括北區文元、大港、立人、六甲國中小、佳里仁愛國小、麻豆安業國小、白河國小等22所國中小。執行中的則有北區文賢國中、鹽水國中小等13所學校，總長度6435公尺，總經費3億9千餘萬元。