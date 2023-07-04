洗刷行人地獄 南市年底前改善行人路口上千處

台南市政府積極改善各大路口行人通行環境，推出短期及中長期的精進措施，交通局今天下午於市政會議中提出相關的計畫執行進度及成果說明。包括增設行人庇護島50處、行穿線退縮27處、行人專用時相42處等，營造以人為本的交通環境。

市長黃偉哲表示，針對行人交通安全的改善，中央在在短短的半個月內即迅速通過2次撥款，顯示相當重視相關工作推動，要求交通局、工務局等相關局處，把握每次道路整建、新設的機會，將庇護島、行穿線退縮、偏心左轉道、通學步道與人行道等設計納入，因地制宜提供行人與駕駛可友善共存的環境。他說，南市的幅員遼闊，道路改善非一蹴可幾，但在有限的資源內，包括市區和鄉鎮區都會陸續檢討改善。

交通局指出，路口交通工程改善目前辦理的成果，包括增設行人庇護島50處、行穿線退縮27處、增設行人專用時相42處、增設汰換行人專用號誌燈箱1293處、行人專用號誌燈面加大(包括小東路與勝利路口等處)、延長綠燈秒數(包括小東路勝利路口、大同路林森路口等處)。

另改善視障引導標線(公園南路與西門路口等16處)、行穿線對齊無障礙斜坡道(中山路與西華南街等處)、建置視障友善號誌(奇美醫院、安南醫院、郭綜合醫院等16處)。至於校園通學步道部分，目前建置35所學校，已完成22所，執行中13所。

交通局說明，在短期精進措施方面，包括行人穿越道線設置、保障行人穿越路口需求，皆列為標線工程首要工作；行人專用號誌每年增加設置80處以上，預計年底前至少達到1300處路口；行人專用或早開時相方面，則持續優先盤點學校商圈景點周邊路口，預計年底前至少完成百大路口設置。

中西區在6月底已完成15處，7月15日前會再完成6處，標線型人行道預計年底前至少繪設30條。