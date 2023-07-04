窗殺百萬件鳥兒怎麼死都不知 南市議員推友善生命建築

窗殺事件頻傳，鳥類經常撞大樓帷幕致死，南市議員提案要求市府推動友善生命建築設計，減少飛禽窗殺問題，落實友善動物保護計畫。議員指出，依宅數量推算，南市每年窗殺可能超過70萬件，應推動友善生命建築設計。

黃偉哲說，窗殺問題是全國性問題，台北大樓多，容易發生，但近幾年台南的大樓愈來愈多，類似是件也增多，不能忽視，將針對此一問題，就相關法規作研討，希望能盡快提出友善的措施，減少窗殺事件發生。

台南市議員穎艾達利昨在市議會定期大會臨時動議提出此案，建請市府推動友善生命建築設計，減少禽鳥撞大樓玻璃帷幕的窗殺事件發生，獲得近30名市議員連署。穎艾達利表示，許多大樓常以玻璃為建築媒材，藉以增加採光，但玻璃的視覺穿透性與反射性對飛鳥卻是最致命人工物，因此，窗殺已是飛禽非自然死亡的重大原因。

穎艾達利說，依據鄰近國家每棟建物年均1件窗殺，粗估台灣每年窗殺800萬件，南市每年恐高達70萬件；另依據臉書公民回報社團「野鳥撞破玻璃回報」資料顯示，南市傳出的窗殺，有許多是保育禽鳥，如2級保育類的鳳頭蒼鷹、褐鷹鴞、松雀鷹、環頸雉、八色鳥、朱鴞等，3級保育類則有紅尾伯勞等。通報地點常見於建築多的人口聚集區。

穎艾達利表示，參酌國內外防止窗殺的作為，有採用友善鳥類建材、動物剪影圖貼紙、門窗外複合材質設計等，建議市府可先從機關、學校建物著手，漸次改善，以做為民間友善建築典範；並把此觀念納入動物保護與生命教育宣導內容。

台南社大研究員晁瑞光建議，建築物結合太陽光電板除可降低室內溫度，節約能源，並且也會防止玻璃帷幕形成的穿透性與反射性，降低窗殺事件發生。目前業者已有設計並在推行，向台電申請自家太陽能發電也很方便，市府可與此結合作推廣，創造多贏。