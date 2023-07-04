雲林土地公廟不起眼老匾題詩 爆出二戰期間感人異國戀

雲林縣虎尾鎮惠來里公路旁小土地公廟，廟內掛有一面不起眼泛黃的小匾額，是一名日籍人士高萩光男的題詩，這塊小匾爆出一段2戰期間，一名日本警察愛上當地富家千金的感人戀情，這段浪漫的《惠來里158號檔案》古老愛情故事，因議員提案重修惠來舊派出所，再度受關切，期待早日重修老派出所，讓這段老故事重新發光。

台1線旁的惠來派出所旁舊址，目前設為「鐵馬驛站」，許多人不知道這棟老派出所隱藏著一段日治時代警察和台籍女子的感人戀曲，還曾被以《惠來里158號檔案》編成歌劇搬上舞台，縣議員林文彬提案重修派出所，讓這段真實的異國古老愛情故事曝光，再引人詠頌。

林文彬說，《惠來里158號檔案》是發生在虎尾鎮惠來里的真實故事，故事女主角劉寶貴是住在惠來里158號的一名千金小姐，當年僅約16歲，曾讀公學校，年輕貌美學歷又高，在里內學堂教村民學日語，當時年輕的日本警察高萩光男，雖不會漢語卻被劉寶貴的氣質美貌深深吸引。

被村民視為熱血警察的高萩光男，最終獲得芳心，只是當年這樣的戀情被視為禁忌，兩人俏俏相戀7年，1945年2戰結束，高萩光男被遣回日本，劉寶貴思君情切，鼓起勇氣隔年自行搭船赴日萬里尋君，費盡千辛萬苦兩人終得重逢。

這段極感人的世紀戀情，被地方譽為海角七號翻版，林文彬說，社區除製作繪本，雲林愛樂室內合唱團更將此真實故事編成歌劇3度在雲林演出，深受好評，因此，他提案將舊派出所修建為「惠來里158號檔案故事館」，讓民眾見證大時代下的動人愛情故事。

惠來里85歲翁姓耆老說，劉寶貴父親在南洋作生意，是里內的大戶人家，如今劉家老宅還在，仍保有當年美麗的後花園，提起這段古老愛情故事，許多老一輩的人還津津樂道，也佩服劉小姐勇敢追求愛情的勇氣。

日本警察和富家千金最後有情人終成眷屬，兩人在日本結為連理、幸福成家，翁姓耆老說，民國75年高萩光男曾偕妻返台探親，並題詩贈匾「榕樹鬰蒼枝葉豐、路傍鎮座土地公、齊祈安穩惠來里、崇拜全村福德宮」，主要是感謝地方及土地公庇佑千里護姻緣，才讓這段感情有結果。

文觀處長陳璧君指出，雲林愛樂合唱團改編的「惠來里158號檔案」舞台劇見證時代愛情的悲歡離合。將與警方進一步協調重修派出所，讓這段美麗的愛情故事融於舊建築，永獲歌頌。