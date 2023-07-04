台南再增14例登革熱 長者及慢性病患者易有重症要小心

台南市今再新增14例登革熱本土病例，累積177例，防治中心表示，經過疫調，病例仍集中在仁德與東區熱區，並未擴散，統計今年確診者近一半都是60歲以上長者，加上目前全台重症患者也多數是年長者，呼籲長輩在家中活動一定要注意防蚊，另有中西化學公司捐贈防蚊掛片等防疫物資，將優先贈送給熱區內的獨居長者。

防治中心表示，截止今日下午3點經疾病管制署研判新增14例登革熱確診病例，累積病例為177例，其中仁德區新增8例、東區新增6例，年齡介於21歲至79歲，7例由防治中心擴大採檢發現，7例是由診所或醫院通報確診，14例經疫情調查後均與高風險區有居住或活動的關聯性。

中心指出，分析此波疫情確診者年齡分布，40歲以下個案佔24%，40至60歲佔30%，大於60歲以上個案佔46%，可能由於長者生活作息長時間待在室內，加上埃及斑蚊生活習性喜歡躲藏於室內陰暗處，且埃及斑蚊警覺性高，易受驚動而中斷吸血並更換吸血對象，一次就可能將病毒傳染給3至4個人，常導致一戶多人感染情形發生。

另依疾病管制署統計資料顯示，截至今日已累計4例重症病例住院治療中，都是雲林的個案，且年長者或有慢性病史為登革熱重症的高危險族群，提醒民眾要多關心家中長者健康狀況。

中西化學工業股份有限公司最近捐助台南市政府1000片防蚊掛片及500瓶防蚊藥劑，台南市衛生局表示，仁德及東區等高風險區域的獨居長者為登革熱之高風險族群，且在防範意識及防疫資源上較為不足，已將防蚊掛片陸續發放給社區獨居長者及養護機構，希望為弱勢長者帶來多一層的保護。

台南市政府衛生局持續落實社區孳清，昨日於東區共孳生源清除58戶，其中陽性戶2戶，發現30個積水容器，2個陽性容器，衛教76人，開立1張舉發單。