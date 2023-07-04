雲林登革熱集中在古坑 鄉長坦言壓力大

雲林今天新增1例本土登革熱個案，確診者住在古坑鄉荷苞村，與連日以來的6例確診者居住地相距不遠，縣府登革熱防治小組、古坑鄉公所深入社區環境清潔消毒、辦理快篩；不過雲林的病毒是印尼株，與台南不同，由於現正是竹筍採收季節，而外籍移工可能時常需換地點工作，縣府希望都能出面篩檢，以防疫情擴大。

雲林縣累計7例本土登革熱確診個案，確診者全都住在古坑鄉，疾病管制署副署長羅一鈞今天出席縣府在古坑舉辦的宣導活動，他說明，初步判斷，雲林病毒型別為印尼株，台南則為泰國株，2處的病毒序列不同，無相互關聯。

由於雲林的確診者多有務農背景，且多數的共通足跡都有荷苞山桐花公園，不排除感染源來自古坑荷苞村，加上最近適逢竹筍採收農忙季節，筍園裡常有外籍移工出入，可能因此產生連環爆疫情。

古坑鄉長林慧如在宣導活動中致詞時坦言，古坑鄉的面積很大，約1萬6千公頃，「1個村莊幾乎比鄰近的林內鄉還大」，加上轄內筍園、果園等密集度高，防疫壓力不小，會努力與縣府做好防治工作，控制疫情。

縣長張麗善認為，本土登革熱透過白線斑蚊、埃及斑蚊傳播病毒，外籍移工四處移動、轉換工作地點，存在一定傳播風險，縣府衛生局、古坑鄉衛生所等人員今天起會在古坑鄉內辦理快篩，希望大家都能出面篩檢，詳細場次由衛生單位發布公告。

杜絕病蟲蚊繁殖，住家附近的積水容器應清理乾淨，除瀝乾水分，也要倒扣置放，落實「巡、清、倒、刷」步驟居家防護工作。張麗善指出，雲林縣國旅人氣旺盛，雖爆發登革熱疫情，仍請遊客不要恐慌，個人穿著淺色服裝，並做好密閉防護即可，中央、地方聯手加派人力清消轄內重要觀光景點。