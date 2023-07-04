聽新聞
test
0:00 / 0:00
陽光行動／嘉縣2大老舊危橋梁重建破12億 地方盼速核准
本報今報導全台近3成需維修橋梁礙於地方政府財政困窘、缺工缺料等因素的危橋陽光行動迴響；嘉縣建設處長郭良江表示，公路總局今天有打電話了解縣內橋梁情況，對於灣內大橋及八掌二橋危橋各需6億多的龐大重建經費，會依優先順序盡快核准，解決危橋危機。
翁章梁直言，團隊很重視鄉親行的安全，每年都一直在做橋梁結構安全的盤點與補強工作，而危橋改建動輒上億元，對嘉義縣來說是沈重的財力負擔，也感謝中央長期以來對地方改建危橋的支持與協助。
建設處郭良江表示，隨著每年物價上漲，先前所概估的危橋重改建經費，待中央核准後，恐因時間拖長，又因物價調整，再次增加預算，所以大小橋整建經費都破千萬元起跳。
嘉縣橋梁爭取經費部分，建設處指出，縣道部分由縣府積極向公路總局爭取生活圈計畫補助，村里道路橋梁則由各鄉鎮市公所，向營建署爭取生活圈計畫補助。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言