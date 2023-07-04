台南南化飆38.2度成全台第二高溫 區公所籲果農注意
中央氣象局今天發布高溫資訊，台南在內9縣市為橙色燈號。其中，雲林、台南、屏東、花蓮有38度極端高溫出現機率；台南市南化區下午測得38.2度高溫，區公所呼籲農民注意。
氣象局發布高溫資訊，白天包括雲林縣、台南市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現機率；台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率，呼籲民眾加強注意。
中央氣象局觀測資料顯示，台南市南化區北寮測站在下午1時50分測得38.2度，當時為今天全台高溫紀錄，直到下午2時10分被屏東三地門測站的38.6度超越。
南化區長徐全立告訴中央社記者，近日為台南山區芒果產季，不少農民忙著採收，已透過各里、社區辦公處加強向農民宣導戶外避暑、防曬，提醒農民在農忙時要注意補充水分，天氣太熱時就先休息以免造成身體不適。
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