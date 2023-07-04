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2023園冶獎 台南新營姑爺及後壁崁頂社區獲獎

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市新營區姑爺社區發展協會「埕聚」獲2023社區文化景觀營造類建築園冶獎肯定。圖為新營姑爺社區以涼棚造型呼應聚落起伏山牆，磚紅步道延伸合院「埕」的概念，成為聚會休憩的場。圖／台南市政府都發局提供
台南市新營區姑爺社區發展協會「埕聚」獲2023社區文化景觀營造類建築園冶獎肯定。圖為新營姑爺社區以涼棚造型呼應聚落起伏山牆，磚紅步道延伸合院「埕」的概念，成為聚會休憩的場。圖／台南市政府都發局提供

台南市新營區姑爺社區發展協會及後壁區崁頂社區發展協會傳捷報，近日分別以「埕聚」及「相聚崁頂」兩項計畫，榮獲2023社區文化景觀營造類建築園冶獎肯定。

台南市政府都發局今天公布上述喜訊，都發局說，新營姑爺社區與逢甲大學「混亂青年」團隊合作，以三合院側立面造型做為棚架之延伸，利用平台、草皮及紅磚砌成的步道，導出「聚」的空間意象，提供附近居民聚會休憩的場域。

後壁崁頂社區則改善社區窳陋空間，優化環境設施及社區民眾休閒生活，營造崁頂社區特色巷弄氛圍，建置互動平台場域，藉由工作坊進行交流分享，凝聚居民情感，並共同推廣火馬文化慶典。

都發局局長徐中強說，台南築角計畫社區營造，歷經多年努力，與在地居民共同協力打造公眾使用場域，透過社區啟動與青年學子，加入改造社區角落亮點，將空間改造成為連結情感的激盪力。

台南後壁區崁頂社區發展協會，以社區特色巷弄氛圍，考量在地長者進出無障礙，建置互動平台場域，串接過往營造成果獲得2023社區文化景觀營造類建築園冶獎。圖／台南市政府都發局提供
台南後壁區崁頂社區發展協會，以社區特色巷弄氛圍，考量在地長者進出無障礙，建置互動平台場域，串接過往營造成果獲得2023社區文化景觀營造類建築園冶獎。圖／台南市政府都發局提供

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