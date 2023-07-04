2023園冶獎 台南新營姑爺及後壁崁頂社區獲獎

台南市新營區姑爺社區發展協會及後壁區崁頂社區發展協會傳捷報，近日分別以「埕聚」及「相聚崁頂」兩項計畫，榮獲2023社區文化景觀營造類建築園冶獎肯定。

台南市政府都發局今天公布上述喜訊，都發局說，新營姑爺社區與逢甲大學「混亂青年」團隊合作，以三合院側立面造型做為棚架之延伸，利用平台、草皮及紅磚砌成的步道，導出「聚」的空間意象，提供附近居民聚會休憩的場域。

後壁崁頂社區則改善社區窳陋空間，優化環境設施及社區民眾休閒生活，營造崁頂社區特色巷弄氛圍，建置互動平台場域，藉由工作坊進行交流分享，凝聚居民情感，並共同推廣火馬文化慶典。