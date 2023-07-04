清涼一夏！嘉義朴通市集周末消暑 封街開打3場水戰

嘉義朴子水道頭文創聚落朴通市集，將於7月8、9日兩天舉行「野FUN趣」廣邀山海線特色品牌進駐，海洲南鹽場首次加入，將帶來鹽花產品及溶鹽畫體驗，市集兩天各有3場次水槍大戰，民眾可現場報名加入消暑，也可持文化部成年禮金消費。

網羅青年客群，朴通市集可使用文化部推行的1200元成年禮金，購買市集消費卡，可獲200元消費金回饋，用於指定店家優惠；民眾於市集消費滿額或打卡+填寫問卷，可參與「迴力車挑戰遊戲」，可拿到野餐籃或米香等點心。

嘉縣政府表示，適逢盛夏市集辦百人水槍大戰登場，7月8、9日兩天各有3場次，民眾現場報名加入，成功隊伍可獲精美禮物；靜態活動也推出剪紙藝術手作，另溶鹽畫體驗下午在老校舍前廣場，小朋友可透過滴管及撒鹽創作神奇作品。

市集還有阿里山木藝品、竹崎神奇果凍花、水上蔬果乾等50家品牌展售，包含毛線編織布偶、海洋生物皮革、人體手繪、擴香石DIY、永生繡球花吊飾DIY、毛筆造型雞蛋燒、手作糰子及日式司康等攤位。