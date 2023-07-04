台南和雲林都傳登革熱卻跳過嘉義？傳染途徑曝光

本土登革熱疫情在台南、雲林延燒，台南累計163例、雲林7人確診。但讓人疑惑台南病媒蚊為何跳過嘉義飛至雲林傳染？國家衛生研究院指出。台南與雲林經過病毒序列，分別屬於泰國株和印尼株，屬於分別感染，雲林登革熱並非從台南傳過去。

國家衛生研究院利用台大學者研發的動態時空演算法，判斷台南疫情最早應是從仁德區成功、仁和及仁愛里開始，再往外傳染，已擴散為23個群聚，還好並沒有多點爆發情況；至於雲林從古坑鄉東和村出現兩案例後，隨後高林、荷苞村都有傳出病例，不過發現多數個案曾有古坑荷苞桐花公園的足跡，判斷該地區為感染源。

而針對兩區的登革熱病例，國衛院蚊媒傳染病防治中心研究員黃旌集表示，兩區經過病毒序列的比對，發現台南為泰國株病毒、雲林為印尼株病毒，不是台南將感染源傳遞至雲林，而是屬於分別感染。

黃旌集說，台灣本土登革熱都是由境外移入案例帶入導致，可能有病毒血症期的案例到當地，病媒蚊叮咬後產生病毒。後續再叮咬其他居民而傳播。因為有些人可能沒症狀或症狀輕微沒多注意。當有症狀嚴重案例出現，經判斷才得知確診登革熱。

不過近10年來，本土登革熱確診案例主要分布在西半部地區，而東半部卻只有零星個案，讓人產生蚊子飛不過中央山脈的聯想？

黃旌集指出，東部一樣有登革熱病媒蚊，台東甚至也有埃及斑蚊的蹤跡。不過花東地區人口較少，人口密集地區也較西半部地區少，帶入病毒機會相對低。再加上登革熱症狀不一定明顯，甚至與感冒類似，所以過去只出現零星個案，但並非病媒蚊飛不過中央山脈的問題。