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議員不滿活動中心棲身臨時貨櫃屋 南市府允諾提方案

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市多名市議員今提案要求大台南智慧交通中心1樓變更為為怡平里活動中心使用。圖／台南市交通局提供
台南市多名市議員今提案要求大台南智慧交通中心1樓變更為為怡平里活動中心使用。圖／台南市交通局提供

台南智慧交通中心原為安平區怡平里活動中心，2018年卻變更為機關用地，致使活動中心暫置臨時貨櫃屋，市府規畫在怡平公園建活動中心卻延宕至今，引起里民不滿。多名議員市議員今提案要求1樓變更為為活動中心使用。議長邱莉莉裁示，請市府在下此會期提出方案。

黃偉哲表示，已責請相關單位研議，盡快找出空間給里民使用，下次會期將提出解決方案。交通局表示，目前交通局共有2個科約45人進駐該處辦公，仍需尋找合適空間才能搬遷騰出，以確保公務穩定推動，目前已由市府秘書長方進呈督導加速協調處理。

台南市議員林美燕、林依婷、蔡淑惠、盧崑福、李啟維、周麗津今天在臨時動議提案，請市府盡速規畫大台南智慧交通中心一樓停車管理處變更為怡平里活動中心使用。議員指出，怡平里活動中心原址於安平區平通市場2、3樓，但市府在2018年變更為機關用地，在2、3樓建置大台南智慧交通中心，1樓則為停管處（後組織調整改為兩個科）辦公廳舍，致活動中心被迫讓屋，暫置臨時貨櫃屋。

民政局2020年規畫在怡平公園興建多目標里活動中心，面積近150坪，經費2500萬元，但贊成及反對意見紛雜，延宕至今仍無法定案，許多里民都期盼趕快有個里活動中心。

議員指，一樓原為車管處辦公廳舍，但裁併後的大空間，僅供兩個科使用，已和原規畫做為停管處辦公廳舍集中辦公，統籌停車業務設置的目的不符。

另大東夜市所在地，原規畫設置東區行政中心，卻不了了之，議員王家貞等人指東區寸土寸金，再沒有這麼大面積的公有地，目前東區公所、戶政事務所不敷使局，衛生局廳舍老舊，建議利用此塊地規畫興建東區行政中心。

議員 台南 東區

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