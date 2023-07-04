快訊

T1聯盟／雲豹、台啤正式結盟 強強聯手成「台啤雲豹」

談赴美設廠密辛 張忠謀憶：「拜登這句話」很刺耳

護理師離職率十年新高 新人出走告白：沒必要為一份工作這麼痛苦

嘉義竹崎親水公園兒童戲水區湧人潮 民眾盼增開放日

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣竹崎親水公園兒童戲水區，暑假湧入戲水親子人潮，民眾盼增開放日。圖／竹崎鄉公所提供
嘉縣竹崎親水公園兒童戲水區，暑假湧入戲水親子人潮，民眾盼增開放日。圖／竹崎鄉公所提供

嘉義縣山區超夯免費玩水景點就在竹崎親水公園兒童戲水區，今年6月29日提早試營運，湧入親子入園搶頭香戲水，逢暑假人潮眾多，但周一至周三關閉，許多民眾撲空，希望公所增加開放日；竹崎鄉公所今允諾滾動檢討，來滿足大家期待。

竹崎親水公園兒童戲水區人氣超旺，許多家長反應僅開放周四至周日4天太少，希望暑期可休周一，其他日都能開放。竹崎鄉公所表示，確保使用安全，設備必須定期維護檢查，會檢討民眾提出的需求，先朝縮短封閉維護日作規畫。

縣民郭靜靜表示，天氣熱，大家都喜歡往山上跑，建議導航「竹崎車站」離戲水區比較近，且越早來，水質相對好，人相對少，也希望公所能在暑假期間，增加開放戲水日。

竹崎鄉公所主任秘書游瑞明表示，衛生福利部修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」並於2021年發布實施，親水公園兒童戲水區因在法規修訂前所設置，依規定須檢查、修繕兒童遊戲場設施，每3年委託專業檢驗機構進行檢驗，並通過相關團體、事業主管機關稽查才可開放。

游瑞明也說，兒童戲水區部分遊具先前因有破裂、損毀情形，公所自籌經費改善及檢驗計畫，上個月封閉兒童戲水區修繕，經完成檢驗、稽查，6月29日起試營運。

游瑞明指出，原要利用暑假前人少測試，結果首日非假日超過300名親子們來戲水，又7月1日周末逢暑假開始，人潮倍增逾600人，衛生起見，周六封閉就放乾池水清潔，周日早再放新水。

嘉縣竹崎親水公園兒童戲水區，暑假湧入戲水親子人潮，民眾盼增開放日。圖／竹崎鄉公所提供
嘉縣竹崎親水公園兒童戲水區，暑假湧入戲水親子人潮，民眾盼增開放日。圖／竹崎鄉公所提供

親子 嘉義

延伸閱讀

感染症醫學會估暑假尾恐有新疫情 三大高風險族群留心

肉鬆逾期半年公托提供過期食物 嘉義市府：從嚴從重懲處

嘉義無人機國家隊7月13、14日辦免費營隊 邀全國學生體驗

親師生平台暑假任務開跑 新北5生集點與教局長喝下午茶

相關新聞

登革熱疫情連環爆雲林有7例 感染源不排除是這個

雲林縣本土登革熱疫情連環爆，至今天中午止已有7例確診個案，縣長張麗善表示，包括確診者、疑似個案均已收治醫院；不排除感染源...

影／南市柳營老牛的家母牛懷孕 「父不詳」原因曝

台南市政府農業局柳營區老牛的家1頭6歲大母牛「阿花」，上周經獸醫師確認已懷孕約6個月，由於園區未有公牛，為何會懷孕？引起...

嘉義竹崎親水公園兒童戲水區湧人潮 民眾盼增開放日

嘉義縣山區超夯免費玩水景點就在竹崎親水公園兒童戲水區，今年6月29日提早試營運，湧入親子入園搶頭香戲水，逢暑假人潮眾多，...

全台近3成橋梁修不完 雲林縣政府盼中央各部會統籌對口

本報獨家報導全台近3成需維修橋梁礙於地方政府財政困窘、缺工缺料等因素，無法如期完成維修，雲林縣政府工務處表示，今上午已接...

登革熱戶內化學防治難配合 民眾：不是不願是不方便

台南市本土登革熱疫情目前為止已累計163例，市府衛生局針對確診個案周遭50公尺住戶，進行戶內外化學防治。不過卻有民眾抱怨...

登革熱雲林再+1！古坑桐花公園關閉、景點加強清消

登革熱疫情持續擴散，雲林縣今天增加1例確診病例，個案居住地在古坑鄉荷苞村；截至目前已有7例確定，皆居住古坑鄉，鄉長林慧如...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦