嘉義竹崎親水公園兒童戲水區湧人潮 民眾盼增開放日

嘉義縣山區超夯免費玩水景點就在竹崎親水公園兒童戲水區，今年6月29日提早試營運，湧入親子入園搶頭香戲水，逢暑假人潮眾多，但周一至周三關閉，許多民眾撲空，希望公所增加開放日；竹崎鄉公所今允諾滾動檢討，來滿足大家期待。

竹崎親水公園兒童戲水區人氣超旺，許多家長反應僅開放周四至周日4天太少，希望暑期可休周一，其他日都能開放。竹崎鄉公所表示，確保使用安全，設備必須定期維護檢查，會檢討民眾提出的需求，先朝縮短封閉維護日作規畫。

縣民郭靜靜表示，天氣熱，大家都喜歡往山上跑，建議導航「竹崎車站」離戲水區比較近，且越早來，水質相對好，人相對少，也希望公所能在暑假期間，增加開放戲水日。

竹崎鄉公所主任秘書游瑞明表示，衛生福利部修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」並於2021年發布實施，親水公園兒童戲水區因在法規修訂前所設置，依規定須檢查、修繕兒童遊戲場設施，每3年委託專業檢驗機構進行檢驗，並通過相關團體、事業主管機關稽查才可開放。

游瑞明也說，兒童戲水區部分遊具先前因有破裂、損毀情形，公所自籌經費改善及檢驗計畫，上個月封閉兒童戲水區修繕，經完成檢驗、稽查，6月29日起試營運。