登革熱疫情連環爆雲林有7例 感染源不排除是這個

雲林縣本土登革熱疫情連環爆，至今天中午止已有7例確診個案，縣長張麗善表示，包括確診者、疑似個案均已收治醫院；不排除感染源可能是四處移動的移工，縣府盼中央比照新冠疫情，呼籲外籍移工都能出面篩檢，避免疫情擴大。

雲林縣本土登革熱疫區目前集中在古坑鄉荷苞、東和、高林、古坑等村，張麗善、疾病管制署副署長羅一鈞、古坑鄉長林慧如等人，今天中午出席縣府在古坑高林社區辦公室舉行的登革熱宣導活動。

古坑鄉公所配合縣府衛生局，連日馬不停蹄至各村莊協助民眾清除積水的瓶瓶罐罐，林慧如表示，防疫人員也持續在相關地區消毒，除了控制住確診區域的疫情，也針對人潮較多的觀光景點清消，人力不足則由縣府支援人力。

張麗善指出，縣府成立登革熱防治小組，杜絕病蟲蚊繁殖，再度呼籲民眾提高警覺、做好預防「巡、清、倒、刷」居家防護工作。

「防疫不分你我、不分中央及地方」羅一鈞表示，初步研判，雲林的登革熱病毒是印尼型別，與台南不同，只要積極控制，疫情有可能圍堵住，中央目前已調度22組噴藥機具、26名操作人次，每天到古坑協助防疫措施，也將邀集國家衛生研究院人員指導。