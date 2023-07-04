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登革熱疫情連環爆雲林有7例 感染源不排除是這個

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣登革熱防治小組今午至古坑高林社區宣導，疾病管制署副署長羅一鈞（左五）、縣長張麗善（前中）示範防治步驟。記者陳苡葳／攝影
雲林縣登革熱防治小組今午至古坑高林社區宣導，疾病管制署副署長羅一鈞（左五）、縣長張麗善（前中）示範防治步驟。記者陳苡葳／攝影

雲林縣本土登革熱疫情連環爆，至今天中午止已有7例確診個案，縣長張麗善表示，包括確診者、疑似個案均已收治醫院；不排除感染源可能是四處移動的移工，縣府盼中央比照新冠疫情，呼籲外籍移工都能出面篩檢，避免疫情擴大。

雲林縣本土登革熱疫區目前集中在古坑鄉荷苞、東和、高林、古坑等村，張麗善、疾病管制署副署長羅一鈞、古坑鄉長林慧如等人，今天中午出席縣府在古坑高林社區辦公室舉行的登革熱宣導活動。

古坑鄉公所配合縣府衛生局，連日馬不停蹄至各村莊協助民眾清除積水的瓶瓶罐罐，林慧如表示，防疫人員也持續在相關地區消毒，除了控制住確診區域的疫情，也針對人潮較多的觀光景點清消，人力不足則由縣府支援人力。

張麗善指出，縣府成立登革熱防治小組，杜絕病蟲蚊繁殖，再度呼籲民眾提高警覺、做好預防「巡、清、倒、刷」居家防護工作。

「防疫不分你我、不分中央及地方」羅一鈞表示，初步研判，雲林的登革熱病毒是印尼型別，與台南不同，只要積極控制，疫情有可能圍堵住，中央目前已調度22組噴藥機具、26名操作人次，每天到古坑協助防疫措施，也將邀集國家衛生研究院人員指導。

張麗善說，非法移工較容易變成疫情破口，呼籲外籍移工都能出面篩檢，避免疫情擴大，羅一鈞也認同，縣府衛生局今天下午2點至4點會在荷苞村辦公室辦理快篩，之後場次古坑鄉衛生所、鄉公所會再公告。

雲林縣本土登革熱疫情連環爆，有積水的瓶瓶罐罐都應該清理乾淨、倒扣晾乾。記者陳苡葳／攝影
雲林縣本土登革熱疫情連環爆，有積水的瓶瓶罐罐都應該清理乾淨、倒扣晾乾。記者陳苡葳／攝影
雲林縣本土登革熱確診個案至今天中午止已7例，縣府登革熱防治小組至古坑高林社區宣導，縣長張麗善示範防治步驟。記者陳苡葳／攝影
雲林縣本土登革熱確診個案至今天中午止已7例，縣府登革熱防治小組至古坑高林社區宣導，縣長張麗善示範防治步驟。記者陳苡葳／攝影
雲林縣本土登革熱確診個案至今天中午止已7例，縣府登革熱防治小組至古坑高林社區宣導，縣長張麗善（右）示範防治步驟。記者陳苡葳／攝影
雲林縣本土登革熱確診個案至今天中午止已7例，縣府登革熱防治小組至古坑高林社區宣導，縣長張麗善（右）示範防治步驟。記者陳苡葳／攝影

衛生局 登革熱 張麗善 雲林 移工

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