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影／南市柳營老牛的家母牛懷孕 「父不詳」原因曝

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市柳營老牛的家6歲大「阿花」傳懷孕，大熱天愛泡在水池消暑。記者謝進盛／攝影
南市柳營老牛的家6歲大「阿花」傳懷孕，大熱天愛泡在水池消暑。記者謝進盛／攝影

台南市政府農業局柳營區老牛的家1頭6歲大母牛「阿花」，上周經獸醫師確認已懷孕約6個月，由於園區未有公牛，為何會懷孕？引起外界好奇。研判應是今年2月被送至老牛之家時已有身孕，不過衍生「父不詳」，也讓農業局傷神不已。

南市三分局安佃派出所今年春節拾獲1頭母水牛，因等不到失主出現，交由南市農業局老牛的家接手照料，公告期滿無人認領，收編為新成員，工作人員取名為「阿花」。

「阿花」約6歲大，體重約500公斤，今年5月有畜牧背景的遊客發現其肚子肥厚，告知工作人員疑懷孕，然園區另外3頭水牛及另1頭黃牛均為雌性，初步排除不以為意。

不過工作人員日來發現「阿花」肚子越來越大，食量越來越大及食慾越好，經農業局上周派獸醫師檢視，確認「阿花」懷孕約半年，預產期在今年11月。

「老牛的家目前都是母牛，（阿花）怎會懷孕？」農業局及老牛的家對於阿花為何會懷孕，百思不解，一度懷疑附近有牛闖入種下結晶，但訪查後排除，再反推相關時間序，研判「阿花」應該被送到老牛的家前就已懷孕。

雖然「父不詳」讓農業局傷神，不過工作人員對於「阿花」及其他牛可是無微不至照顧；近來天氣炎熱，除了牧草無限量供應；還煮了退火的黑糖水消暑，「阿花」還會開心就浸泡泥池中，三不五時翻滾，工作人員笑說，還打算產後幫牠坐月子補補身。

「牛是很有靈性的。」工作人員謝清彬說，老牛的家這5頭牛各有名字「阿花」、「普吉」、「修福」、「修慧」、「緣緣」，只要喊牠大都會搖動身體或眼睛注視對方回應，惹人憐愛，也希望各界能一起關懷老牛。

日來高溫，老牛的家水牛浸泡在水池消暑。記者謝進盛／攝影
日來高溫，老牛的家水牛浸泡在水池消暑。記者謝進盛／攝影
南市柳營老牛的家傳喜訊，6歲大「阿花」傳懷孕，預產期在今年11月，工作人員謝清彬撫摸其肚子，小心照料。
南市柳營老牛的家傳喜訊，6歲大「阿花」傳懷孕，預產期在今年11月，工作人員謝清彬撫摸其肚子，小心照料。
老牛的家園區廣闊，常可見水牛浸泡在水池消暑。記者謝進盛／攝影
老牛的家園區廣闊，常可見水牛浸泡在水池消暑。記者謝進盛／攝影
南市柳營老牛的家傳喜訊，6歲大「阿花」傳懷孕，肚子明顯變大，預產期在今年11月。記者謝進盛／攝影
南市柳營老牛的家傳喜訊，6歲大「阿花」傳懷孕，肚子明顯變大，預產期在今年11月。記者謝進盛／攝影

懷孕 獸醫師

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