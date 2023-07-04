影／南市柳營老牛的家母牛懷孕 「父不詳」原因曝

台南市政府農業局柳營區老牛的家1頭6歲大母牛「阿花」，上周經獸醫師確認已懷孕約6個月，由於園區未有公牛，為何會懷孕？引起外界好奇。研判應是今年2月被送至老牛之家時已有身孕，不過衍生「父不詳」，也讓農業局傷神不已。

南市三分局安佃派出所今年春節拾獲1頭母水牛，因等不到失主出現，交由南市農業局老牛的家接手照料，公告期滿無人認領，收編為新成員，工作人員取名為「阿花」。

「阿花」約6歲大，體重約500公斤，今年5月有畜牧背景的遊客發現其肚子肥厚，告知工作人員疑懷孕，然園區另外3頭水牛及另1頭黃牛均為雌性，初步排除不以為意。

不過工作人員日來發現「阿花」肚子越來越大，食量越來越大及食慾越好，經農業局上周派獸醫師檢視，確認「阿花」懷孕約半年，預產期在今年11月。

「老牛的家目前都是母牛，（阿花）怎會懷孕？」農業局及老牛的家對於阿花為何會懷孕，百思不解，一度懷疑附近有牛闖入種下結晶，但訪查後排除，再反推相關時間序，研判「阿花」應該被送到老牛的家前就已懷孕。

雖然「父不詳」讓農業局傷神，不過工作人員對於「阿花」及其他牛可是無微不至照顧；近來天氣炎熱，除了牧草無限量供應；還煮了退火的黑糖水消暑，「阿花」還會開心就浸泡泥池中，三不五時翻滾，工作人員笑說，還打算產後幫牠坐月子補補身。