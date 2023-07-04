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肉鬆逾期半年公托提供過期食物 嘉義市府：從嚴從重懲處

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市社會處配合衛生局人員突襲檢查，發現有9項違規。圖／嘉義市政府提供
嘉義市社會處配合衛生局人員突襲檢查，發現有9項違規。圖／嘉義市政府提供

嘉義市首座東區「社區公共托育家園」，被爆料將過期食物給幼兒吃，昨晚議員王浩得知後震驚，要求市府給市民交代！市府社會處說，這處公托委外經營，會同衛生局突襲檢查有過期食品，依食品衛生管理法開罰，負責人梁主任辭職，追究責任列入不適任教師，下午6點在家園邀家長參加說明會。

衛生局說，未接獲家長投訴孩子吃壞肚子，但稽查家園發現有一瓶肉鬆到期日去年11月，逾期最長半年，另有調味粉、起土脆粉、，白木耳、濃湯及拉麵，到期日今年2、3月，未見爆料者指稱逾期的冷凍鮭魚，教師指稱逾期食品自用，未餵食孩子，但衛生局稽查員存疑，將通知陳述意見，依食安法裁罰至少6萬元罰鍰。

社會處李思賢處長表示，1日接獲訊息後，立即會同衛生局前往東區家園突襲稽查，稽查時查有家園內存有少量過期商品，這些過期商品工作人員儲放家園櫥櫃中，未提供孩童使用，衛生局仍會依食品衛生管理法研擬裁處。

市府說，食品備製流程缺失部分，將責成委託廠商限期改善，以孩童安全、營養、衛生為最大考量，確保孩童食品安全。主管人員已於第一時間離職，市府將持續追究相關責任，研議列入不適任人員名單。

初步調查後第一時間致電收托幼兒家長，簡要說明調查經過，提醒家長注意孩子身體狀況。社會處透過行政稽查、訪視輔導及聯合稽查等方式，維持托育機構品質，後續將加強輔導與稽查。下午6點向收托家長召開說明會，說明事發經過與後續改善情形。

市府對食安問題採取零容忍立場，針對此次事件會詳加調查，依法從重、從嚴懲處，決不寬貸，近期也會協同衛生局前往其他托嬰中心稽查，提供食安衛教文宣，保護幼童身心健康，維護家長權益。

爆料者PO在社群媒體上的準備用過期排骨燉排骨湯給幼童吃。圖／翻攝畫面
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衛生局 食安 托育

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