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免追等垃圾車！嘉義大林鎮試辦6處定時定點垃圾清運

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣大林鎮即日起試辦每周一、二、三、五，晚上7時50分至8時10分在6處指定地點的定時定點垃圾清運。圖／大林鎮公所提供
嘉縣大林鎮即日起試辦每周一、二、三、五，晚上7時50分至8時10分在6處指定地點的定時定點垃圾清運。圖／大林鎮公所提供

嘉義縣大林鎮即日起試辦每周一、二、三、五，晚上7時50分至8時10分在6處指定地點，停留20分鐘的定時定點垃圾清運，盼解決雙薪家庭、租屋及長輩垃圾車倒垃圾的困擾；鎮長許有疆表示，除讓鄉親有充分時間可以倒垃圾，也能提昇垃圾車準時準點率，及清潔人員作業安全。

6個垃圾車定點分別是，大林運動公園（籃球場）、金林寺及大埔美台糖加油站，回收日為每周一、三；另為大林國小（育英堂）、中林活動中心及大林鎮公所，回收日在每周二、五，逢連續假期則暫停服務。

有感雙薪家庭、租屋族常下班晚，錯過倒垃圾時間，以及長輩常提著大小包垃圾，追垃圾車，險象環生，大林鎮長許有疆決定自7月3日起，試辦定時定點垃圾清運服務，解決鄉親倒垃圾問題。

許鎮長表示，垃圾車沿大街小巷走走停停，常常要小心路邊人車，還須注意後面追垃圾車的民眾，同時考驗其駕駛技術，因此先在鎮內人口較稠密的地方定點收垃圾。

昨晚第一天實施，錯過垃圾車的王姓民眾到指定地點倒垃圾，他說，這樣便民許多，有較多時段選擇可倒垃圾時間，不用再追等垃圾車，也安全多了。

大林鎮清潔隊表示，試辦定時定點與沿街收運雙軌併行，原來的垃圾車沿街收運路線不變動，民眾可免費下載「全國垃圾通」APP，查詢垃圾車即時動態，呼籲鄉親一起重視環保，共同提升環境品質。

嘉縣大林鎮即日起試辦每周一、二、三、五，晚上7時50分至8時10分在6處指定地點的定時定點垃圾清運。圖／大林鎮公所提供
嘉縣大林鎮即日起試辦每周一、二、三、五，晚上7時50分至8時10分在6處指定地點的定時定點垃圾清運。圖／大林鎮公所提供
嘉縣大林鎮即日起試辦一周4日，晚上7時50分至8時10分在各6處地點垃圾清運。圖／大林鎮公所提供
嘉縣大林鎮即日起試辦一周4日，晚上7時50分至8時10分在各6處地點垃圾清運。圖／大林鎮公所提供
嘉縣大林鎮即日起試辦每周一、二、三、五，晚上7時50分至8時10分在6處指定地點的定時定點垃圾清運。圖／大林鎮公所提供
嘉縣大林鎮即日起試辦每周一、二、三、五，晚上7時50分至8時10分在6處指定地點的定時定點垃圾清運。圖／大林鎮公所提供

垃圾車 長輩 嘉義

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