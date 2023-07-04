高溫炎熱嘉義市大樹突倒下壓毀轎車 專家鑑定禍首是這個

入夏嘉義市高溫炎熱，2日下午2點多有名男子將轎車停放垂楊大橋下番仔溝公園，乘涼休息，突禍從天降，一棵高大小葉南洋杉瞬間倒下壓毀車子，男子驚醒受困駕駛座，消防救護人員協助脫困，市府獲報馬上清除斷樹，並將另一棵也砍除，林試所中埔研究中心專家鑑定是白蟻啃食惹禍。

中埔研究中心副研究員蔡景株建議全面檢視公園樹木，尤其南洋杉樹種，易遭白蟻危害，加強巡視，發現樹頭部分有白蟻築巢，馬上用藥劑防治，他說，南洋杉會倒下9成白蟻惹禍，大樹被強風

吹倒會產撕裂斷痕，容易判斷。市府建設處說，車損駕駛申請國賠，會依法先調解，市區公園、公有地小葉南洋杉樹不多。

小葉南洋杉樹形優美，與雪松、金錢松、金松及世界爺等合稱世界5大園景樹。林試所樹木醫學中心2016年重要病蟲害通報案件統計，病害佔總案件55％，褐根病佔總通報案件37%；中埔研究中心防治樹木園褐根病逾9成。市府率先全國連編3年共2千萬元防治費用，優先在公園、道路防治。

林試所對白蟻危害樹木檢查技術完備，曾對肯氏南洋杉及小葉南洋杉，發布「受白蟻危害的危險樹木」警示，樹木內部木材一旦遭啃食破洞，就無法恢復原狀，提醒民眾，若發現居家附近的南洋杉有白蟻出現，可申請樹木健康性及安全性檢查。