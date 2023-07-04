聽新聞
test
0:00 / 0:00
高溫炎熱嘉義市大樹突倒下壓毀轎車 專家鑑定禍首是這個
入夏嘉義市高溫炎熱，2日下午2點多有名男子將轎車停放垂楊大橋下番仔溝公園，乘涼休息，突禍從天降，一棵高大小葉南洋杉瞬間倒下壓毀車子，男子驚醒受困駕駛座，消防救護人員協助脫困，市府獲報馬上清除斷樹，並將另一棵也砍除，林試所中埔研究中心專家鑑定是白蟻啃食惹禍。
中埔研究中心副研究員蔡景株建議全面檢視公園樹木，尤其南洋杉樹種，易遭白蟻危害，加強巡視，發現樹頭部分有白蟻築巢，馬上用藥劑防治，他說，南洋杉會倒下9成白蟻惹禍，大樹被強風
吹倒會產撕裂斷痕，容易判斷。市府建設處說，車損駕駛申請國賠，會依法先調解，市區公園、公有地小葉南洋杉樹不多。
小葉南洋杉樹形優美，與雪松、金錢松、金松及世界爺等合稱世界5大園景樹。林試所樹木醫學中心2016年重要病蟲害通報案件統計，病害佔總案件55％，褐根病佔總通報案件37%；中埔研究中心防治樹木園褐根病逾9成。市府率先全國連編3年共2千萬元防治費用，優先在公園、道路防治。
林試所對白蟻危害樹木檢查技術完備，曾對肯氏南洋杉及小葉南洋杉，發布「受白蟻危害的危險樹木」警示，樹木內部木材一旦遭啃食破洞，就無法恢復原狀，提醒民眾，若發現居家附近的南洋杉有白蟻出現，可申請樹木健康性及安全性檢查。
台灣位處亞熱帶，是白蟻族群活動區域，當白蟻出現時，附近的樹木即需逐一檢查。很多時候，白蟻危害，從樹木及樹幹外觀看不出來；部分外觀看得出有問題，卻不知樹木損害的深度及範圍，需使用「無損檢測技術」為樹木健檢，檢視樹木基部樹幹內部有無遭白蟻啃食出現孔洞現象。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言