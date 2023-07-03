過期鮭魚竟給孩子吃！嘉市府突襲稽查懲處公托業者

嘉義市首座「社區公共托育家園」被爆料將過期食物給幼兒吃，晚間議員王浩得知後震驚，並要求市府，該罰就要罰，該換就要換，給市民一個交代！市府社會處表示，這處公托是委外經營，昨已突襲檢查確實有過期食品，將依食品衛生管理法開罰，負責人梁主任已辭職，仍會追究相關責任，考慮列入不適任教師。

市議員王浩表示在社群媒體Dcard 看到有匿名在裡面PO文「#討論 嘉義市東區家園長期使用過期食品給孩子吃」，他看過內容後震驚不已，「過期的排骨、鮭魚給孩子吃」、「燒焦的也是給小孩吃」、「在冰箱放了一個禮拜的馬鈴薯絲做成蛋餅給孩子吃」、「一直在換老師、每一兩個月就換」。

他表示，看到社群平台上披露的一張張照片，實在非常心痛，孩子不能發聲，就該這樣被對待嗎？實在很難想像，這會發生在嘉義市政府首座「社區公共托育家園」裡。他強烈要求市府，該罰就要罰，該換就要換，請給所有家長、所有關心此事的市民一個交代！

市府社會處表示，這處公托委外由「希望種子協會」承包經營，7月1日晚上得知該家長社群媒體有某離職護理師PO文爆料，引起家長們熱議，7月2日一早即會同衛生局以突襲方式稽核，果然在冰箱內發現逾期食品，公托梁姓主任表示是老師吃的和幼童的食物不小心混在一起，但這說法不被接受，稽核有9項違規事項，但依照食品衛生管理法，依程序要讓業者先陳述意見，沒有當下開罰。若違規成立1案罰6萬元，目前研擬開罰中。

幸好目前未傳出幼童有因此不適訊息，也立即與幼童家長聯絡，主動告知處理過程，明晚將於嘉大林森校區與家長召開事件說明會對外說明清楚。