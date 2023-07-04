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嘉義興嘉國小門前封路施工 拚暑假完工

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市重慶路改善綠園道工程，暑期封閉慢車道，導致興嘉國小暫時無法從正門進出。記者李宗祐／攝影
嘉義市重慶路改善綠園道工程，暑期封閉慢車道，導致興嘉國小暫時無法從正門進出。記者李宗祐／攝影

嘉義市政府在興嘉國小周邊重慶路辦理綠園道改善計畫，即日起封閉重慶路從溫州一街到新民路段南側慢車道，導致國小大門前整個路段被封，出入要從側門，校方無奈說工程延宕太久，一些工具放在校外圳溝旁也妨礙觀瞻；對此，市府回應會如期在暑假內完工。

市府工務處表示，為改善道將圳周邊環境向中央爭取「綠園道－道將圳改善」計畫補助，打造友善的人行環境空間，提供市民休憩及賞景的場所，工程經費3062萬元、施工期223日，而興嘉國小前方這路段因側溝與緣石拆除、清淤、重做頂蓋，有重機具與裸露材料等安全疑慮，因此封路，避免民眾闖入。

「不知道這工程怎麼會做那麼久！」興嘉校長朱麗乖說，原定今年7月20日完工，協調後又慢1個月，一些工具放置在校外的圳溝旁，妨礙觀瞻已很久，希望工程能在暑假完工。

工務處解釋，工程施作需要其他單位協調配合、尤其是周邊道路交通，加上擔心影響學童及家長接送上下學，所以才會延到暑假期間施作，從7月1日起至8月29日止重慶路的溫州一街到新民路南側慢車單行道封路，封閉長度約300公尺，禁止進入，預計8月20日完工。

嘉義 車道

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