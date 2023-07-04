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陸軍砲訓部遷關廟 建第4條聯外道

聯合報／ 記者李文德／台南報導
關廟湯山營區加強聯外道路，將2段道路擴建為新光大道，台南市長黃偉哲（右6）等人參加動土典禮。記者李文德／攝影
關廟湯山營區加強聯外道路，將2段道路擴建為新光大道，台南市長黃偉哲（右6）等人參加動土典禮。記者李文德／攝影

陸軍砲兵訓練指揮部將遷建到台南關廟湯山營區，市府加強聯外道路，將營區南側2段道路擴建為新光大道，預計2025年底完工，市長黃偉哲昨主持動土，表示能活絡關廟區地方運輸與經濟；有議員提醒，道路開發後要避免有心人士以農業用地違規做商業使用。

砲訓部預計2025年遷到湯山營區，市府2019年起陸續改建營區南側主要入口的20公尺道路、東南側10公尺道路，今年3月動工連結營區西北側通往台19甲線保東國小的聯外道路，此次為第4個道路案，規畫原本營區南側東西向的兩段道路，分別開闢為寬15公尺與6公尺道路，合計長度3800公尺。

黃偉哲、立委王定宇等人參與動土，黃偉哲說，新光大道納入國防部的砲校遷建與開發計畫補助，完工後滿足砲訓部訓練需求，也將加速龍盟產業園區開發；附近居民認為，當地主要種植鳳梨、竹筍為主，農忙時大、小車都會經過，路寬只有3公尺容易造成會車困難，此次第4案聯外道路動工，「非常期待」。

市議員郭鴻儀說，闢路希望同時能夠建構當地生活圈，進駐商家、甚至設學術單位，也呼籲道路開發後，不希望有心人士以農業用地違規做商業使用。

黃偉哲 議員 國防部

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