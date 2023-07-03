快訊

澎縣前副議長妻子遭發現倒臥路旁「頭部重創」 兒子急徵行車記錄器

迎小暑各地愈來愈熱 大台北可能出現逾37度極端高溫

雲林登革熱疫情升溫 縣府籲清除室內外孳生源

中央社／ 雲林縣3日電

雲林登革熱確診病例達6例皆住古坑鄉，防疫人員進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業及調查病媒蚊密度等工作，縣府今天呼籲鄉親主動且落實清除居家室內外孳生源。

針對南部登革熱疫情，據了解，雲林古坑登革熱個案的病毒基因定序為印尼株，與台南市泰國株不同。雲林縣政府今天發布新聞稿表示，目前經疾管署檢驗確診已累計6例，皆居住古坑鄉，其中東和村2例，高林村1例及荷苞村3例。

雲林縣衛生局長曾春美告訴中央社記者，防疫人員已進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，並擴大動員孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，同時進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追蹤關懷等防疫措施。

另外，近日通報病例皆有古坑鄉荷苞山桐花公園活動史，所以鄉公所宣布封園一週，期能降低疫情擴散風險，並配合衛生局進行荷苞村約200戶住家室內外環境噴藥清消，請鄉親務必配合縣府及公所的噴藥措施，並注意安全。

曾春美說，登革熱是藉由白線斑蚊和埃及斑蚊傳播病毒，請鄉親主動且落實清除居家室內外孳生源。確實「巡」檢，避免戶內外積水；清除積水，必要的容器「倒」置；容器減量，「清」除不要的器物；「刷」洗容器，避免蟲卵再附著。

雲林縣長張麗善今天下午在縣務會議中表示，針對登革熱防治措施，各鄉鎮市要加強學童防疫常識，另外也請所有縣民儘量不要進入蚊蟲較多的地區，以免登革熱疫情擴大。

登革熱 雲林 古坑

延伸閱讀

高雄全面稽查工地 22建案因病媒蚊遭停工

利用最新演算法 台南登革熱疫情現在已分為23個小群聚

登革熱+0！高雄跨局處執行警戒中 工務局稽查建築工地

50多歲男感染登革熱 有台中活動史但發病後未返回住處

相關新聞

雲林《惠來里158號檔案》 隱藏一段日本警察異國戀情

雲林縣虎尾鎮台1線旁的惠來派出所旁舊址目前設為「鐵馬驛站」，但許多人不知道這棟舊派出所隱藏著一段日治時代警察和台籍女子的...

利用最新演算法 台南登革熱疫情現在已分為23個小群聚

台南市今天新增登革熱確診病例5例，累積163例，防治中心表示，國家衛生研究院利用台大教授溫在弘研發的動態時空演算法推估這...

台南郊區預售屋實價登錄每坪69.8萬元超出行情 市府開鍘裁罰

近日台南市善化區實價登錄資訊出現每坪69.8萬元，遠超行情的單價資訊，市政府地政局主動查證，發現是申報錯誤，為申報人錯誤...

台南市推手館重建 黃偉哲：極限運動場也要優化

全國運動會10月21日至26日在台南舉行，市府向中央爭取14處以上競賽場館整修計畫，經費1.7億元，其中推手館因老舊將重...

綠園道改善計畫 嘉市興嘉國小前封路施工 搶暑假完工

嘉義市政府於興嘉國小重慶路周邊辦理綠園道-道將圳改善計畫，即日起封閉重慶路溫州一街至新民路段南側慢車道，興嘉國小大門前整...

台南安平工業區道路破損求助無門 立委爭取4000萬改善

台南市安平工業區內路面老舊、破損不堪，經常影響人車通行及安危，廠商求助市議員周麗津，經請立委陳亭妃協助，今日邀集經濟部工...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦