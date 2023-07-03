雲林登革熱疫情升溫 縣府籲清除室內外孳生源

雲林縣登革熱確診病例達6例皆住古坑鄉，防疫人員進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業及調查病媒蚊密度等工作，縣府今天呼籲鄉親主動且落實清除居家室內外孳生源。

針對南部登革熱疫情，據了解，雲林古坑登革熱個案的病毒基因定序為印尼株，與台南市泰國株不同。雲林縣政府今天發布新聞稿表示，目前經疾管署檢驗確診已累計6例，皆居住古坑鄉，其中東和村2例，高林村1例及荷苞村3例。

雲林縣衛生局長曾春美告訴中央社記者，防疫人員已進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，並擴大動員孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，同時進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追蹤關懷等防疫措施。

另外，近日通報病例皆有古坑鄉荷苞山桐花公園活動史，所以鄉公所宣布封園一週，期能降低疫情擴散風險，並配合衛生局進行荷苞村約200戶住家室內外環境噴藥清消，請鄉親務必配合縣府及公所的噴藥措施，並注意安全。

曾春美說，登革熱是藉由白線斑蚊和埃及斑蚊傳播病毒，請鄉親主動且落實清除居家室內外孳生源。確實「巡」檢，避免戶內外積水；清除積水，必要的容器「倒」置；容器減量，「清」除不要的器物；「刷」洗容器，避免蟲卵再附著。

雲林縣長張麗善今天下午在縣務會議中表示，針對登革熱防治措施，各鄉鎮市要加強學童防疫常識，另外也請所有縣民儘量不要進入蚊蟲較多的地區，以免登革熱疫情擴大。